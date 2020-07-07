X5 Retail Group объявила о запуске сервиса экспресс-доставки «Около»

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявила о запуске сервиса экспресс-доставки «Около» и единой технологической платформы для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5.

Сервисы экспресс-доставки из торговых сетей Х5 «Пятёрочка» и «Перекрёсток» начали запускаться с 2019 года, и на сегодняшний день являются одним из наиболее предпочтительных выборов для дистанционной покупки продуктов. Экспресс-доставка сегодня осуществляется из 439 магазинов X5 и представлена в 5 крупнейших городах. Запуск единой технологической платформы «Около» создаст эффект операционной синергии в развитии сервисов Х5 «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро», что позволит оптимизировать процессы, обеспечивать единые стандарты качества услуг, создать новые возможности роста и продвижения. Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро», доставлять заказы будут курьеры сервиса «Около». Операционная модель сервиса построена на партнёрстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах России, в частности с опытом работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5. Все курьеры партнёров будут работать в форме под брендом «Около».

На первом этапе планируется, что технологическая платформа и сервис «Около» будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды.

В названии сервиса «Около» заложена идея «знакомой, близкой доставки в родном районе» — гиперлокального сервиса, который дарит чувство причастности к жизни местного сообщества. На первом этапе пилота в форму «Около» уже экипировано 50% курьеров сервисов «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Взаимодействие с курьерами происходит в едином мобильном приложении, где они получают задания на доставку, делают отметки о статусе заказа и маршруте.

«Индустрия экспресс-доставки развивается быстрыми темпами, мы ищем инновационные подходы для ведения бизнеса, которые востребованы потребителями на фоне непростой ситуации в стране и в мире. Компанией созданы условия для развития новых направлений — „внутренних стартапов“: упрощены многие процедуры, ускорены процессы принятия решений. Пандемия дала новый импульс для быстрого развития цифровых сервисов и потребительского опыта. В марте, апреле и мае этого года мы наблюдали взрывной рост интереса к онлайн-сервисам Х5 и приняли решение о создании единой технологической платформы экспресс-доставки для всех наших форматов, которая бы выделялась на рынке и отражала особенности нашего взаимодействия с покупателем. „Около“ позволит нам перейти на единую систему позиционирования и управления системой экспресс-доставки, а также создаст новые перспективы для развития онлайн-каналов Х5», — сказал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Ранее Х5 сообщала о росте продаж через свои онлайн-площадки в мае 2020 года. Совокупная выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и экспресс-доставки из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» в этот период составила 2,37 млрд руб. (с учетом НДС), из которых 1,7 млрд обеспечил Perekrestok.ru и 673 млн сервисы экспресс-доставки. Прирост относительно апрельских показателей (1,7 млрд рублей) составил 40%, при этом продажи Perekrestok.ru выросли на 41%, а экспресс-доставок из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» — на 34,6%. В мае количество заказов, доставленных через все онлайн-платформы, входящие в Х5, превысило 714 тыс., из них 350 тыс. заказов через Perekrestok.ru и 364 тыс. через сервисы экспресс-доставки. Средний чек составил 4 813 руб. в онлайн-супермаркете и 1 849 руб. при экспресс-доставке из магазинов у дома и супермаркетов. Сегодня онлайн-супермаркет ежедневного выполняет около 11 тыс. заказов, сервисы экспресс-доставки — 11,5 тыс.

Х5 прогнозирует дальнейший рост рынка онлайн-продаж продуктов питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 году и далее в сегменте доставки продуктов потребителям.