X5 Retail Group объявляет о росте выручки на 27,5%

X5 Retail Group опубликовала промежуточный отчет Компании за второй квартал и первое полугодие 2017 г., подготовленный в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Отчет был просмотрен независимым аудитором и не был аудирован.

Основные данные из отчёта

Основные показатели отчета о прибылях и убытках (1)

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:

«Я очень доволен результатами, которых нам удалось достичь в 1 полугодии 2017 года — темп роста выручки составил 27%, а рентабельность EBITDA увеличилась до 8,1%. Также я хотел бы отметить, что отличные результаты были продемонстрированы во всех трех основных форматах Х5. LFL трафик во всех трех форматах сети в 1 полугодии находился в положительной зоне.

Мы остаемся самым быстрорастущим публичным ритейлером в России и уверенно движемся к нашей долгосрочной цели по достижению 15% доли на рынке продуктовой розницы к концу 2020 г. При этом мы реализуем бизнес-модель, в центре которой находится потребитель, и постоянно адаптируем наше ценностное предложение под его нужды. Так, например, в апреле этого года была запущена программа лояльности в торговой сети „Пятерочка“, и мы уже видим положительные результаты и позитивные отзывы наших покупателей.

Отдельно стоит отметить, что наши усилия по реализации проектов повышения операционной эффективности дают видимый эффект, что отражается не только в росте уровня удовлетворенности потребителей, но и в улучшении показателей рентабельности.

Я убежден, что Х5 сможет продолжить демонстрировать стабильный рост выше рынка, в полной мере реализуя рыночные возможности во всех трех наших форматах, благодаря эффективной децентрализованной модели бизнеса».