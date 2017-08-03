X5 Retail Group объявляет о росте выручки на 27,5%
X5 Retail Group опубликовала промежуточный отчет Компании за второй квартал и первое полугодие 2017 г., подготовленный в соответствии с МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Отчет был просмотрен независимым аудитором и не был аудирован.
Основные данные из отчёта
- Темп роста выручки X5 Retail Group ускорился до 27,5% год-к-году (г-к-г) во 2 кв. 2017 г. с 26,5% в 1 кв. 2017 г., благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж, а также сильному росту торговой площади.
- Торговая сеть «Пятерочка» внесла основной вклад в рост выручки Х5. Рост чистой розничной выручки во 2 кв. 2017 г. составил 31,9% г-к-г.
- Х5 добавила 689 новых магазинов во 2 кв. 2017 г. Прирост торговой площади составил 270,6 тыс. кв. м.
- Валовая рентабельность увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) г-к-г до 23,9% во 2 кв. 2017 г. в основном в связи с эффектом низкой базы прошлого года по причине проведения тактических промо кампаний.
- Административные, общие и коммерческие расходы (SG&A) без учета расходов на амортизацию и обесценение сократились на 64 б.п. до 15,9% от выручки в связи с положительными эффектами от реализации проектов по оптимизации операционной деятельности, а также благодаря эффекту операционного рычага.
- Во 2 кв. 2017 г. показатель EBITDA вырос на 39,1% г-к-г до 27 833 млн руб. Рентабельность EBITDA увеличилась на 73 б.п. до 8,7%.
- Несмотря на сильный рост выручки, показатель Чистый долг/EBITDA остается на комфортном уровне (1.83х по состоянию на 30 июня 2017 г.), благодаря постепенному выходу на самоокупаемость в результате высоких показателей возврата на инвестиции, качество которых значительно улучшилось в последние 3 года.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках (1)
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:
«Я очень доволен результатами, которых нам удалось достичь в 1 полугодии 2017 года — темп роста выручки составил 27%, а рентабельность EBITDA увеличилась до 8,1%. Также я хотел бы отметить, что отличные результаты были продемонстрированы во всех трех основных форматах Х5. LFL трафик во всех трех форматах сети в 1 полугодии находился в положительной зоне.
Мы остаемся самым быстрорастущим публичным ритейлером в России и уверенно движемся к нашей долгосрочной цели по достижению 15% доли на рынке продуктовой розницы к концу 2020 г. При этом мы реализуем бизнес-модель, в центре которой находится потребитель, и постоянно адаптируем наше ценностное предложение под его нужды. Так, например, в апреле этого года была запущена программа лояльности в торговой сети „Пятерочка“, и мы уже видим положительные результаты и позитивные отзывы наших покупателей.
Отдельно стоит отметить, что наши усилия по реализации проектов повышения операционной эффективности дают видимый эффект, что отражается не только в росте уровня удовлетворенности потребителей, но и в улучшении показателей рентабельности.
Я убежден, что Х5 сможет продолжить демонстрировать стабильный рост выше рынка, в полной мере реализуя рыночные возможности во всех трех наших форматах, благодаря эффективной децентрализованной модели бизнеса».