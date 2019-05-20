X5 Retail Group обновила «Пятерочку»
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет об открытии 15 000-го магазина. Юбилейным стал универсам «Пятёрочка» с элементами нового дизайна, расположенный в Зеленограде, корп. 1541.
Помимо изменений в цветовых решениях, при обновлении «Пятёрочки» сделан акцент на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счёт улучшения навигации. Большое внимание в новом магазине уделено оформлению зон с овощами и фруктами, подчёркивающему их свежесть, в том числе за счёт современного точечного освещения.
В этой «Пятёрочке» также тестируется новый формат пекарни, позволяющий увеличить предложение хлебобулочных изделий, выпекаемых прямо в магазинах. Выпечка в новом универсаме хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые намного лучше сохраняют свежесть продукции.
Изменение дизайна магазинов — первый шаг на пути обновления торговой сети, как внешней, так и внутренней трансформации бизнеса, направленной на улучшение покупательского опыта, предоставление лучшего обслуживания и обеспечение большей свежести продуктов.
Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров подчеркнул: «„Пятёрочка“ достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав лидерство среди магазинов у дома — к нам приходят более 12 млн гостей в день и более 70 млн уникальных покупателей в квартал. Но сеть меняется и развивается дальше. Наша основная ценность — лояльные гости, поэтому нам важно сфокусироваться на увеличении их числа. Мы хотим качественно улучшить опыт наших гостей, заслужить больше доверия, и сделать „Пятёрочку“ ещё более заботливым, свежим, практичным и удобным магазином».