X5 Retail Group обновила «Пятерочку»

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет об открытии 15 000-го магазина. Юбилейным стал универсам «Пятёрочка» с элементами нового дизайна, расположенный в Зеленограде, корп. 1541.

Помимо изменений в цветовых решениях, при обновлении «Пятёрочки» сделан акцент на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счёт улучшения навигации. Большое внимание в новом магазине уделено оформлению зон с овощами и фруктами, подчёркивающему их свежесть, в том числе за счёт современного точечного освещения.

В этой «Пятёрочке» также тестируется новый формат пекарни, позволяющий увеличить предложение хлебобулочных изделий, выпекаемых прямо в магазинах. Выпечка в новом универсаме хранится в стеллажах со стеклянными перегородками, которые намного лучше сохраняют свежесть продукции.

Изменение дизайна магазинов — первый шаг на пути обновления торговой сети, как внешней, так и внутренней трансформации бизнеса, направленной на улучшение покупательского опыта, предоставление лучшего обслуживания и обеспечение большей свежести продуктов.