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X5 Retail Group обошла Магнит в рейтинге крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 крупнейших компаний России, более 50% акций которых контролируют частные собственники. Компании ранжируются в рейтинге по выручке 2017 года. В топ-10 рейтинга вошли предприятия нефтегазовой сферы, сферы торговли и металлургические компании.

На первом месте рейтинга разместилась компания ЛУКОЙЛ с годовой выручкой 5,47 трлн руб. На втором месте в списке самых крупных частных компаний России — с большим отставанием от ЛУКОЙЛа — X5 Retail Group, выручка которой составила 1,29 трлн руб. По данным за 2017 год, на фоне роста числа магазинов сети в России (оно превысило 12 тыс.) ее выручка выросла по сравнению с предыдущим годом на 25,3%. Максимальную долю в структуре выручки компании — 77,8% — приносит сеть «Пятерочка» (11 225 магазинов на конец 2017 года).

Ретейлер «Магнит», в 2017 году занимавший вторую строку рейтинга, переместился в 2018 году на четвертую позицию, уступив своему конкуренту X5 Retail Group. За год темпы роста компании упали более чем в два раза: по сравнению с 2016 годом выручка сети выросла только на 6,37%, до 1,14 трлн, несмотря на большее число магазинов — 16 тыс.

Среди ИТ-компаний в рейтинг попали «Национальная компьютерная корпорация» (50 место, 161 млрд рублей), «Ланит» (74 место, 118 млрд рублей), «Яндекс» (94 место, 94 млрд рублей), Mail.Ru Group (166 место, 52 млрд рублей), Softline (174 место, 48,4 млрд рублей), «Техносерв» (189 место, 43 млрд рублей), «1С» (191 место, 42 млрд рублей) и РТИ (195 место, 41 млрд рублей).

Совокупная рублевая выручка 200 крупнейших частных компаний России за год увеличилась на 12%, до 36 трлн руб.

Автор: Анна
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