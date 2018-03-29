X5 Retail Group опубликовала годовой отчет за 2017 год

X5 Retail Group опубликовала годовой отчет за 2017 г., включая аудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе.

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил:

«Наша компания продолжала развиваться быстрее рынка и достигла своих целей как по динамке роста и повышению эффективности бизнеса, так и по адаптации бизнеса для лучшего удовлетворения потребностей покупателей. В 2017 году мы достигли положительного темпа роста LFL продаж во всех трех форматах, который составил 5,4%.

Несмотря на замедление продовольственной инфляции, мы достигли значительного роста выручки на 25,3% в годовом исчислении и сохранили рентабельность скорректированного показателя EBITDA на том же уровне, что и в прошлом году. В соответствии с новой дивидендной политикой X5, это позволило Наблюдательному совету рекомендовать дебютную выплату дивидендов в размере 21,6 млрд руб., что представляет собой выплату на уровне 69% от чистой прибыли за 2017 год. Я рад, что мы начали осуществлять выплаты акционерам, при этом продолжая поддерживать быстрые темпы развития бизнеса.

На 2018 г. перед Компанией установлены амбициозные цели роста бизнеса и повышения эффективности. Мы продолжаем работать в непростых рыночных условиях и будем продолжать адаптировать и совершенствовать ценностные предложения каждого из трех основных форматов, чтобы наилучшим образом и наиболее эффективно удовлетворять потребности наших покупателей в России.»

Ключевые факты и цифры из отчёта:

Темп роста выручки Х5 составил 25,3% год-к-году (г-к-г), благодаря устойчивому росту сопоставимых (LFL) продаж, а также значительному росту торговой площади.

Компания добавила рекордное количество новых магазинов — 2 934 в 2017 г., увеличив торговую площадь на 1 178 тыс. кв. м, что является крупнейшей программой открытий Х5 в истории.

Валовая рентабельность снизилась на 33 базисных пункта (б.п.) г-к-г до 23,9% в 2017 г. в связи с ростом инвестиций в обеспечение лояльности покупателей, включая обновление ценностного предложения, расширение ассортимента, развитие программ для постоянных клиентов/покупателей во всех форматах. Еще одним фактором, повлиявшим на снижение валовой рентабельности, было изменение вклада торговых форматов в структуру выручки Компании, в частности — увеличение доли торговой сети «Пятерочка» в бизнесе Х5 (доля в чистой розничной выручке достигла 78% в 2017 г.).

Скорректированные административные, общие и коммерческие расходы(1) сократились на 33 б.п. г-к-г до 16,8%, что является самым низким уровнем с 2010 г., в связи с эффектом от реализации проектов по оптимизации операционной деятельности, а также эффектом операционного рычага.

Скорректированный показатель EBITDA(2) вырос на 24,7% г-к-г до 99 131 млн руб. в 2017 г. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA осталась стабильной на уровне 7,7%.

Скорректированная чистая прибыль(3) выросла на 51,5% г-к-г и достигла 33 768 млн в 2017 г. Рентабельность скорректированной чистой прибыли увеличилась на 45 б.п. г-к-г до 2,6%.

В соответствии с новой дивидендной политикой Компании, Наблюдательный совет Х5 рекомендовал выплату дивидендов в размере 21,6 млрд руб. или 79,5 руб. на ГДР(4), что составляет 69% консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2017 г.

Несмотря на продолжающийся устойчивый рост, показатель Чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1,73х по состоянию на 31 декабря 2017 г., что является самым низким показателем за всю историю Компании.

Динамика среднего чека, количества покупателей и чистой розничной выручки за 4 квартал и 12 месяцев 2017 г., % изменение г-к-г

В 4 кв. 2017 г. чистая розничная выручка X5 увеличилась на 23.4% г-к-г благодаря:

росту сопоставимых (LFL) продаж на 3,5%, а также

росту торговой площади на 27,4% (вклад в рост выручки +19,9%)

Торговая сеть «Пятерочка» внесла основной вклад в рост выручки Х5 в 4 кв. 2017 г.: рост чистой розничной выручки составил 26,0% г-к-г за период.

Динамика торговых площадей по форматам, кв. м

Динамка сопоставимых продаж(*) за 4 квартал и 12 месяцев 2017 г., % г-к-г

В 4 кв. 2017 г. темп роста LFL продаж остался на высоком уровне и составил 3,5% г-к-г.

(*)Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени представляет собой сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. В данный расчет включены все магазины, которые соответствуют критериям LFL Компании в каждом отчетном периоде.

Наблюдательный Совет Х5 в 2017 г. принял решение, что Компания достигла того уровня развития, когда введение дивидендной политики повысит инвестиционную привлекательность как для текущих, так и для потенциальных акционеров Компании. Наблюдательный Совет на постоянной основе следит за прогрессом Компании по достижению ею стратегических целей, а также осуществляет оценку ее операционной и финансовой деятельности. Предлагая ввести дивидендную политику, Наблюдательный Совет выразил уверенность в том, что теперь X5 имеет возможность выплачивать дивиденды, при этом продолжая достигать стратегических целей роста.

На основании финансовых результатов Компании за 2017 г. Наблюдательный Совет предлагает выплатить дивиденды в размере 21 590 млн руб. / 79,5 руб. за ГДР (валовая сумма, без учета налогов и комиссий), что составляет 69% чистой прибыли X5 за 2017 г.

Данное предложение будет рассмотрено на ежегодном Общем собрании акционеров, которое состоится 10 мая 2018 г. Дата закрытия реестра назначена на 25 мая 2018 г., экс-дивидендная дата — на 24 мая 2018 г. В соответствии с дивидендной политикой, выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров, т.е. до 22 июня 2018 г.