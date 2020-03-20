X5 Retail Group опубликовала годовой отчет за 2019 год

X5 Retail Group N.V. опубликовала годовой отчет за 2019 г., включая аудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми в Европейском Союзе.

В 2019 году темп роста выручки X5 Retail Group составил 13,2% год к году (г-к-г). Компания снова показала лучшие результаты роста сопоставимых (LFL) продаж и выручки среди российских публичных ритейлеров.

Валовая рентабельность по МСБУ (IAS) 17 улучшилась на 43 базисных пункта (б.п.) г-к-г до 24,6% (24,9% по МСФО (IFRS) 16) в 2019 г. в основном за счет снижения уровня потерь и повышению эффективности логистики.

Скорректированный показатель EBITDA по МСБУ (IAS) 17 увеличился на 18 б.п. г-к-г до 7,3% в 2019 г. (12,4% по МСФО (IFRS) 16) в связи с ростом рентабельности валовой выручки.

Рентабельность скорректированной чистой прибыли по МСБУ (IAS) 17 увеличилась на 1,9% г-к-г до 2,1% в 2019 г. (1,7% по МСФО (IFRS) 16).

Показатель Чистый долг/EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 1,71x (3,28 по МСБУ (IFRS) 16) по состоянию на 31 декабря 2019 г. Средневзвешенная эффективная процентная ставка по кредитному портфелю Х5 снизилась на 45 б.п. г-к-г до 7,94%.

В соответствии с Дивидендной политикой Х5, Наблюдательный совет рекомендовал выплату дивидендов в размере 30,0 млрд руб. или 110,47 руб. на ГДР, что составляет 115,8% чистой прибыли по МСБУ (IAS) 17 или 153,8% по МСФО (IFRS) 16 за 2019 г.

«В 2019 году выручка X5 выросла на 13,2% по сравнению с предыдущим годом, а доля Компании на рынке продуктовой розницы достигла 11,5% (согласно данным Инфолайн), при этом повышенное внимание уделялось обратной связи от покупателей, динамике сопоставимых продаж и развитию новых направлений бизнеса. Добиться роста LFL-продаж в каждом квартале 2019 года нам удалось благодаря росту лояльности клиентов за счет улучшения ассортимента и сервисов внутри магазинов. После замедления темпов органического роста основное внимание в Компании уделяется оптимизации расходов, в связи с чем в магазинах «Пятерочка» продолжается сокращение товарных потерь, а новые технологии помогают снизить потребление энергии и усовершенствовать систему утилизации отходов. Инвестиции в персонал позволили снизить уровень товарных потерь и повысить индекса потребительской лояльности во всех торговых сетях X5. Уровень текучести кадров впервые в истории Компании достиг эталонных показателей

по рынку продуктовой розницы. «Пятерочка» и «Перекресток» обновили свое ценностное предложение и утвердили новые концепции магазинов, которые начиная с 2020 года будут активно масштабироваться. При разработке этих концепций основной акцент был сделан на пожелания покупателей: дальнейшее расширение ассортимента в категории «фреш» и «продукты для здорового питания», а также повышение комфорта посетителей магазинов. Выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru выросла за год на 234%, продолжил свое развитие и сервис по доставке заказов в магазины группы 5Post. Число выданных карт лояльности выросло на 50% к показателю 2018 года, при этом на долю 40,6 млн активных пользователей карт лояльности пришлось 55% трафика и 70% выручки за 2019 год. Мы начали использовать дополнительные инструменты анализа обратной связи покупателей и учитывать клиентские рейтинги продуктов при принятии решений по ассортименту, особенно применительно к новым СТМ. Доля СТМ в 2019 году повысилась, достигнув 13,9% от выручки магазинов «у дома» и 7,9% от выручки супермаркетов. Мы также продолжили вводить в ассортимент новые готовые к употреблению продукты, в том числе с нашей собственной smart kitchen.

После утверждения в декабре 2019 года стратегии устойчивого развития X5 мы начали работу над интеграцией целей устойчивого развития в общую стратегию развития Компании. Нам уже удалось добиться значительных успехов по целому ряду экологических, социальных и корпоративных аспектов деятельности, что демонстрирует готовность работать на благо всех заинтересованных сторон. Начало 2020 года было осложнено распространением коронавируса и падением цен на нефть. При этом мы считаем, что прямое влияние валютных рисков на деятельность X5 является ограниченным: долговые обязательства X5 полностью номинированы в российских рублях, менее 5% наших закупок осуществляются в формате прямого импорта, менее 20% наших капитальных расходов привязаны к иностранной валюте и менее 2% наших операционных расходов подвержены риску изменения валютных курсов. Цепочка поставок и логистические операции X5 хорошо подготовлены к работе в условиях повышенного спроса в магазинах. Вместе с тем на данный момент мы не можем оценить эффект влияния тех мер, которые будут приняты в будущем для предотвращения распространения вируса«. Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман

Чистая розничная выручка

Чистая розничная выручка увеличилась на 11,0% г-к-г в 4 кв. 2019 г. благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж и росту торговой площади.



Динамика сопоставимых продаж за 4 квартал и 12 месяцев 2019 г., % г-к-г

В 4 кв. 2019 г. Х5 продемонстрировала уверенный рост сопоставимых (LFL) продаж на уровне 2,3% г-к-г.



Валовая рентабельность

Валовая рентабельность по МСБУ (IAS) 17 снизилась на 14 б.п. г-к-г до 23,9% в 4 кв. 2019 г. в связи со снижением коммерческой рентабельности в результате таргетированных инвестиций в цены, которые были частично нивелированы успешными инициативами по снижению уровня потерь и падением продуктовой инфляции в последнем квартале. Валовая рентабельность в 2019 г. увеличилась на 43 б.п. по МСБУ (IAS) 17 на фоне снижения уровня потерь благодаря улучшению коммерческой рентабельности и затрат на логистику за счет эффекта масштаба.



В 4 кв. 2019 г. коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI и эффекта трансформации «Карусели») по МСБУ (IAS) 17 снизились на 9 б.п. до 17,9% от выручки, в основном в связи с уменьшением затрат на услуги третьих сторон и прочих расходов.

Затраты на персонал (без учета начисления затрат по программе долгосрочного премирования, выплат на основе акций и эффекта трансформации «Карусели») как процент от выручки в 4 кв. 2019 г. увеличились на 33 б.п. г-к-г и составили 7,9% в основном за счет инициатив по снижению текучести персонала, направленных на увеличение уровня компенсации персонала магазинов в соответствии с рыночными тенденциями. Инвестиции позволили достичь существенного снижения текучести персонала в магазинах.

Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного премирования и выплат на основе акций составили 1 647 млн руб. в 4 кв. 2019 г. в основном за счет начисления затрат по программе долгосрочного премирования, связанных с достижением лидерства по совокупной стоимости компании (Enterprise value) среди сравнимых публичных компаний. С начала программы во 2 кв. 2018 г. по 3 кв. 2019 г. включительно затраты не начислялись. Вся сумма за предыдущие 7 кварталов была начислена в 4 кв. 2019 г., так как это первый квартал, в котором мультипликатор Х5 превышал значение конкурентов на протяжение значительного времени.

Начисления будут продолжаться в небольших объемах каждый квартал 2020 года, если лидерство по значению мультипликатора сохранится.

Расходы на аренду по МСБУ (IAS) 17 как процент от выручки увеличились на 8 б.п. г-к-г в 4 кв. 2019 г. за счет роста доли арендованных площадей в общем портфеле недвижимости Х5 (с 76% на 31 декабря 2018 г. до 78% на 31 декабря 2019 г.).

Расходы на услуги третьих сторон по МСБУ (IAS) 17 как процент от выручки в 4 кв. 2019 г. снизились на 6 б.п. до 0,9% на фоне снижения затрат на консультационные услуги.

Прочие расходы (без учета эффекта трансформации «Карусели») по МСБУ (IAS) 17 как процент от выручки снизились на 45 б.п. г-к-г до 1,1% в связи с эффектом высокой базы 4 кв. 2018 г. от реклассификации доходов от реализации вторсырья на статью «прочие доходы».

В 2019 г. коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI и эффекта трансформации «Карусели») по МСБУ (IAS) 17 увеличились на 19 б.п. и составили 17,9% от выручки главным образом в связи с повышением затрат на персонал и расходов на аренду.

Аренда/субаренда и прочий доход

Доход X5 от аренды, субаренды и прочих операций по МСБУ (IAS) 17 как процент от выручки в 4 кв. 2019 г. снизился на 45 б.п. г-к-г до 0,7% в связи с эффектом высокой базы 4 кв. 2018 г. от реклассификации доходов от реализации вторсырья из статьи коммерческих, общих и административных расходов.



Расходы на амортизацию и обесценение

Расходы на амортизацию и обесценение по МСБУ (IAS) 17 в 4 кв. 2019 г. составили 18 180 млн руб. (62 334 млн руб. в 2019 г.), увеличившись на 45 б.п. г-к-г до 3,9% от выручки (в 2019 г. расходы увеличились на 37 б.п. до 3,6% от выручки). Данное увеличение связано с обесценением внеоборотных активов, относящихся к трансформации «Карусели».



Чистые финансовые расходы по МСБУ (IAS) 17 в 4 кв. 2019 г. снизились на 4,8% г-к-г до 5 238 млн руб. в связи со снижением средневзвешенной эффективной процентной ставки по кредитному портфелю Х5 за счет снижения процентных ставок на рынке долгового капитала в России, а также благодаря действиям Х5 по снижению стоимости долгового финансирования. В 2019 году, чистые финансовые расходы по МСБУ (IAS) 17 снизились на 3,1 % г-к-г до 18 080 млн руб.

В 4 кв. 2019 г. и за 12 месяцев 2019 г. наибольший эффект на расходы по налогу на прибыль и чистую прибыль по МСБУ (IAS) 17 оказали прочие невычитаемые расходы, включая налоговые начисления, связанные с реорганизаций Х5 за прошлые периоды, а также трансформация «Карусели». В 2019 году, налог на прибыль без учета невычитаемых расходов по МСБУ (IAS) 17 увеличился на 10,2% до 10 969 млн руб.

В 2019 году, скорректированная на эффект от трансформации «Карусели» и налоговые отчисления за прошлые периоды, включая реорганизацию Х5, чистая прибыль составила 36 485 млн руб. или 2,1% от выручки (по сравнению с 28 642 млн руб. или 1,9% от выручки в 2018 г.) В соответствии с заявлением 26 сентября 2019 г., Компания планирует трансформировать формат гипермаркетов, передав 34 магазина под управление «Перекрестка» к началу 2021 года и закрыв 20 гипермаркетов к 2022 году из 91 гипермаркетов на конец 2019 года.



В 4 кв. 2019 г. операционный денежный поток (ОДП) до изменения оборотного капитала снизился на 361 млн руб. и составил 29 740 млн руб. Незначительные улучшения в управлении оборотным капиталом по МСБУ (IAS) 17 составили 6 777 млн руб. в 4 кв. 2019 г. по сравнению с 21 148 млн руб. в 4 кв. 2018 г. и были в основном обусловлены небольшим ростом кредиторской задолженности (эффект календаризации от оплаты поставщикам за последние 2 календарных дня 2019 г., которые были рабочими в 2019 году, но не были рабочими в 2018 году) и увеличением запасов (эффект низкой базы как результат оптимизации запасов в прошлом году).

Оборачиваемость запасов улучшилась на 0,9 дня в 2019 г. Сумма чистых процентных расходов и налога на прибыль по МСБУ (IAS) 17 в 4 кв. 2019 г. снизилась на 1 412 млн руб. или 15,7% г-к-г и составила 7 582 млн руб. Налог на прибыль по МСБУ (IAS) 17 снизился г-к-г в основном в связи с единовременной предоплатой в 4 кв. 2018 г. В результате, в 4 кв. 2019 г. сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности по МСБУ (IAS) 17 снизилась с 42 255 млн руб. в 4 кв. 2018 г. до 28 935 млн руб. гк-г в основном в связи с эффектом календаризации кредиторской задолженности и запасов, обусловленным ростом бизнеса.

В 2019 г. показатель ОДП по МСБУ (IAS) 17 составил 80 403 млн руб. по сравнению с 98 034 млн руб. за предыдущий год в основном в связи с эффектом календаризации от динамики оборотного капитала.

Объем денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности и преимущественно состоявших из сумм, направленных на приобретение основных средств, по МСБУ (IAS) 17 в 4 кв. 2019 г. снизился до 22 588 млн руб. по сравнению с 23 774 млн руб. за аналогичный период прошлого года. В 2019 г. количество денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, по МСБУ (IAS) 17 снизилось до 81 150 млн руб. по сравнению с 92 760 млн руб. за предыдущий год в связи с эффектом календаризации капитальных затрат по определенным статьям.

Сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности, по МСБУ (IAS) 17 в 4 кв. 2019 г. составила 1 313 млн руб., по сравнению с 9 451 млн руб., полученными от финансовой деятельности в 4 кв. 2018 г. Сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности, по МСБУ (IAS) 17 в 2019 г. снизилась до 5 080 млн руб. по сравнению с 8 436 млн руб., полученными от финансовой деятельности в 2018 г. Снижение денежных средств, использованных в финансовой деятельности, было обусловлено снижением денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности.



По состоянию на 31 декабря 2019 г. общий долг Компании по МСБУ (IAS) 17 составил 227 933 млн руб., в том числе 32,8% — краткосрочный и 67,2% — долгосрочный долг. Коэффициент Чистый долг / EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 1,71x (3,28 по МСФО 16) по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Долговые обязательства Компании полностью номинированы в рублях. По состоянию на 31 декабря 2019 г. невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, открытым на Компанию крупнейшими российскими и международными банками, составил 415

592 млн руб.

Дивиденды

X5 продолжает придерживаться своей дивидендной политики и, основываясь на финансовых результатах Компании за 2019 финансовый год, Наблюдательный совет рекомендует выплатить дивиденды в размере 30 000 млн руб. / 110,47 руб. на ГДР (валовая сумма, без учета налогов и комиссий), что составляет 115,8% чистой прибыли X5 по МСБУ (IAS) 17 или 153,8% по МСФО (IFRS) 16 за 2019 г.

Данное предложение будет рассмотрено на ежегодном Общем собрании акционеров, которое состоится 12 мая 2020 года. Дата закрытия реестра назначена на 24 мая 2020 г., эксдивидендная дата — на 23 мая 2020 г. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения ежегодного Общего собрания акционеров, т.е. до 26 июня 2020 года.