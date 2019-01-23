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X5 Retail Group отчиталась за 2018 год

X5 Retail Group объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4 кв. и 12 мес. 2018 г.

Основные результаты 2018 года

Темп роста чистой розничной выручки оставался на высоком уровне и составил 18,5% год-к-году (г-к-г). Данного результата удалось достичь благодаря:

  • росту сопоставимых (LFL) продаж на 1,5%
  • росту торговой площади на 18,0% (вклад в рост выручки +17,0%).

Рост чистой розничной выручки ключевых форматов — «Пятерочки» и «Перекрестка» — составил 19,7% и 23,5% г-к-г соответственно, в то время как чистая розничная выручка «Карусели» выросла на 1,7% г-к-г.

Динамика LFL продаж и трафика Х5 оставалась положительной на уровне 1,5% и 0,9% г-к-г соответственно. Рост LFL продаж и трафика наблюдался в обоих ключевых форматах — в «Пятерочке» и «Перекрестке».

Х5 добавила 2 310 магазинов, прирост торговой площади составил 984,0 тыс. кв. м. Темп прироста торговой площади замедлился с 27,4% г-к-г в 2017 г. до 18,0% г-к-г.

Основные результаты за 4 кв. 2018 года

Темп роста чистой розничной выручки оставался на высоком уровне и составил 17,1% г-к-г. Данного результата удалось достичь благодаря:

  • росту LFL продаж на 3,7%
  • росту торговой площади на 18,0% (вклад в рост выручки +13,4%).

Рост чистой розничной выручки ключевых форматов — «Пятерочки» и «Перекрестка» — составил 18,1% и 23,0% соответственно, в то время как чистая розничная выручка «Карусели» выросла на 0,5%.

Рост LFL продаж и трафика Х5 ускорился квартал-к-кварталу (кв-к-кв) до 3,7% и 2,2% г-к-г соответственно. Рост LFL трафика в «Перекрестке» составил 8,2%, самый высокий уровень со 2 кв. 2011 г.

Рост LFL среднего чека в 4 кв. 2018 г. вышел в положительную зону в связи с ускорением продовольственной инфляции.

Х5 добавила 746 магазинов, прирост торговой площади — 308,7 тыс. кв. м.

«Несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию, оказывающую негативное влияние на российский сектор продуктовой розницы, рост розничных продаж X5 составил 18,5% год-к-году благодаря фокусу на эффективность открытий и оптимизацию операционных процессов. Рост реальных доходов населения в течение года был близок к нулю, а продовольственная инфляция оставалась на низком уровне, начав ускоряться только в третьем квартале.

Тем не менее, в непростых рыночных условиях мы достигли роста LFL продаж, трафика и среднего чека на уровне группы. Наши основные форматы „Пятерочка“ и „Перекресток“ продолжали вносить существенный вклад в рост розничных продаж. В четвертом квартале 2018 года рост LFL трафика ускорился в обоих форматахпо сравнению с предыдущим кварталом. Особенно стоит отметить рост LFL трафика в „Перекрестке“ на 8,2%, что является самым высоким уровнем со второго квартала 2011 года.

Мы продолжаем развитие бизнеса с целью сохранения устойчивого долгосрочного лидерства в отрасли. Мы развиваем омниканальное предложение: „Перекресток-онлайн“ вышел в Санкт-Петербург и расширил присутствие в Московском регионе. Мы очень довольны высоким уровнем лояльности постоянных покупателей этого сервиса. Постоянно стремясь расширить каналы, с помощью которых мы взаимодействуем с нашими покупателями, мы по-прежнему нацелены на операционную эффективность по всем направлениям бизнеса», — комментирует главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман

Автор: Анна
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