X5 Retail Group откроет 1000 магазинов в деревнях и сёлах

X5 Retail Group объявляет о подписании Соглашения о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз). Партнерство будет способствовать развитию розничной торговли в российских регионах, позволит поддержать социальную миссию потребительской кооперации и Центросоюза по обеспечению сельского населения в отдаленных населенных пунктах товарами первой необходимости и другими высококачественными товарами по доступным ценам. Соглашение действует 5 лет со дня подписания, потенциал проекта оценивается в 1000 магазинов под совместным брендом «КООП-Пятерочка» в течение первых трех лет.

Создание сети «КООП-Пятерочка» на базе объектов потребительских кооперативов, входящих в систему Центросоюза, повысит эффективность продовольственной инфраструктуры потребительской кооперации, в том числе за счет реконструкции и переоснащения магазинов, входящих в систему Центросоюза, внедрения современных стандартов торговли, а также логистики торговой сети «Пятерочка».

Проект будет развиваться преимущественно по франчайзингу. Широкая база поставщиков и логистические возможности одного из крупнейших российских ритейлеров позволят обеспечить партнера бесперебойными поставками широкого ассортимента товаров и повысить ценовую доступность продуктов питания. Центросоюз будет координировать сотрудничество между региональными потребительскими обществами и «Пятёрочкой» в вопросах подбора торговых объектов, документооборота, ремонта и реконструкции помещений в целях развития современных форматов торговли.

Для подготовки кадров, как в рамках совместного проекта, так и в целом для торговой сети «Пятерочка», предусмотрено использование учебных заведений Центросоюза, а студентам Российского университета кооперации будет предоставлена возможность прохождения практики в магазинах «Пятёрочка».

Стороны также договорились до 2021 года открыть до 5 000 фирменных отделов в формате «шоп-ин-шоп» в магазинах «Пятерочка» по продаже фермерской продукции и продукции потребительских коорперативов. Главная цель партнерств в области субаренды – формирование комплексного предложения товаров и услуг, востребованных в конкретной локации.

Кроме того, соглашением предусмотрена возможность поставок товаров из ассортиментной матрицы торговой сети «Пятёрочка» в магазины системы потребительской кооперации, не участвующие в проекте, что также позволит повысить доступность продовольственных и непродовольственных товаров для сельских жителей. С учетом задач по оптимизации затрат на логистику и потерь, поставки могут осуществляться в регионах присутствия торговой сети «Пятерочка» как непосредственно в магазины, так и на распределительные центры партнера.