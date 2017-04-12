+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

X5 Retail Group откроет 1000 магазинов в деревнях и сёлах

X5 Retail Group объявляет о подписании Соглашения о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз). Партнерство будет способствовать развитию розничной торговли в российских регионах, позволит поддержать социальную миссию потребительской кооперации и Центросоюза по обеспечению сельского населения в отдаленных населенных пунктах товарами первой необходимости и другими высококачественными товарами по доступным ценам. Соглашение действует 5 лет со дня подписания, потенциал проекта оценивается в 1000 магазинов под совместным брендом «КООП-Пятерочка» в течение первых трех лет.

Создание сети «КООП-Пятерочка» на базе объектов потребительских кооперативов, входящих в систему Центросоюза, повысит эффективность продовольственной инфраструктуры потребительской кооперации, в том числе за счет реконструкции и переоснащения магазинов, входящих в систему Центросоюза, внедрения современных стандартов торговли, а также логистики торговой сети «Пятерочка».

Проект будет развиваться преимущественно по франчайзингу. Широкая база поставщиков и логистические возможности одного из крупнейших российских ритейлеров позволят обеспечить партнера бесперебойными поставками широкого ассортимента товаров и повысить ценовую доступность продуктов питания. Центросоюз будет координировать сотрудничество между региональными потребительскими обществами и «Пятёрочкой» в вопросах подбора торговых объектов, документооборота, ремонта и реконструкции помещений в целях развития современных форматов торговли.

Для подготовки кадров, как в рамках совместного проекта, так и в целом для торговой сети «Пятерочка», предусмотрено использование учебных заведений Центросоюза, а студентам Российского университета кооперации будет предоставлена возможность прохождения практики в магазинах «Пятёрочка».

Стороны также договорились до 2021 года открыть до 5 000 фирменных отделов в формате «шоп-ин-шоп» в магазинах «Пятерочка» по продаже фермерской продукции и продукции потребительских коорперативов. Главная цель партнерств в области субаренды – формирование комплексного предложения товаров и услуг, востребованных в конкретной локации.

Кроме того, соглашением предусмотрена возможность поставок товаров из ассортиментной матрицы торговой сети «Пятёрочка» в магазины системы потребительской кооперации, не участвующие в проекте, что также позволит повысить доступность продовольственных и непродовольственных товаров для сельских жителей. С учетом задач по оптимизации затрат на логистику и потерь, поставки могут осуществляться в регионах присутствия торговой сети «Пятерочка» как непосредственно в магазины, так и на распределительные центры партнера.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

7 апреля / Комментарии
Rambler&Co разработала платформу для малого и среднего бизнеса «Поток»

Rambler&Co разработала платформу для малого и среднего бизнеса «Поток»

Группа компаний Rambler&Co и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) разработали технологическую платформу для предпринимателей «Поток», которая позволит предпринимателям на начальных этапах ведения бизнеса обеспечить присутствие в интернете.

далее →

6 апреля / Комментарии
Новые тренды на мебельном рынке

Новые тренды на мебельном рынке

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд руб. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение –  он упал на 5,3% (до 397,6 млрд руб.)

далее →

5 апреля / Комментарии
«Связной» анализирует продажи ноутбуков в России в начале 2017 года

«Связной» анализирует продажи ноутбуков в России в начале 2017 года

По итогам января-февраля в России реализовано почти 450 тыс. ноутбуков на сумму более 13,5 млрд. рублей. Объем продаж за первые 2 месяца 2017 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года в натуральном и денежном выражении. Рынок не сократился впервые за 4 года.

далее →

3 апреля / Комментарии
Nielsen запустил сервис проверки жизнеспособности идей для ритейлеров

Nielsen запустил сервис проверки жизнеспособности идей для ритейлеров

Исследовательская компания добавила в свой облачный сервис функцию Quick Screen, которая помогает провести экспресс-опрос потребителей об их интересе к продуктовым идеям.

далее →

31 марта / Комментарии
Потребительские настроения в России в шаге от позитива

Потребительские настроения в России в шаге от позитива

По данным исследования Gfk, проведенного в 1 квартале 2017 года, Индекс потребительских настроений в России достиг 100 пунктов, что сразу на 8 пунктов больше, чем в декабре 2016 года. Впервые с 2014 года потребительские настроения в целом по России - в шаге от позитива, говорится в исследовании.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!