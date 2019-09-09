X5 Retail Group открыл первый магазин «Пятерочка» без кассиров

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.

Первая точка площадью 20 кв. м находится в Долгопрудном. Новый магазин «Пятерочка» работает круглосуточно, правда, только для сотрудников компании. Для того, чтобы попасть в «умный» магазин, нужно приложение «Пятерочка с собой». В нем система формирует динамический QR-код, который нужно отсканировать для входа в помещение.

В магазине представлено около 250 наименований различной продукции. Товар в киоск привозится из ближайшей традиционной «Пятёрочки». Покупку можно оплатить на кассе самообслуживания или через приложение.

«Пятерочка с собой» работает по принципу «умный дом» на основе архитектуры IoT (интернета вещей). Система датчиков в автоматизированном режиме контролирует процесс входа, выхода, нахождения в объекте, регулирует температурный режим, вентиляцию, освещение, определяет задымление и обеспечивает физическую безопасность. Эти процессы в магазине можно контролировать и корректировать дистанционно.

Видеокамеры фиксируют все пространство «Пятерочки с собой», говорит представитель ритейлера: это позволяет контролировать число товаров, купленных или только снятых с полки, с помощью нейросети. Система позволяет фиксировать количество товаров, которые взял или положил обратно покупатель. «Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно, результаты сопоставляются с корзиной в мобильном приложении и кассой самообслуживания», — объясняет представитель Х5. Открывать ли новые «Пятерочки с собой», Х5 решит по результатам пилотного проекта.