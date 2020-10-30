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X5 Retail Group открыла два первых «жёсткий дискаунтера» под брендом «Чижик»

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявляет об открытии первых двух объектов в формате «жёсткий дискаунтер» под брендом «Чижик». Новые магазины расположены в Москве на Долгопрудной улице и в подмосковной Балашихе на улице Маяковского.

Торговая площадь первых магазинов составляет около 250 кв. м. Их ассортимент включает порядка 800 наименований продукции наиболее востребованных у покупателей. Акцент в новом формате будет сделан на собственных торговых марках (СТМ). В целевой модели их доля составит 60%. Ввод СТМ будет происходить постепенно. Первые партии private label появятся на полках «Чижика» в феврале 2021 года, до конца следующего года их доля вырастет до 30%.

Пилотные площадки станут платформой для отработки операционных процессов и диалога с потребителями при разработке СТМ. Все позиции private label до попадания на полку будут проходить потребительские тесты качества, в том числе сравнение с лидерами категорий. Сопоставимое или превышающее их качество будет обязательным условием для вхождения СТМ в ассортимент «Чижика». После этого представленные в магазинах продукты private label будут оценивать покупатели — для этого нужно будет оставить отзыв в специальном чат-боте, войти в который можно через qr-код, размещенный в торговом зале. В соответствии с полученной обратной связью все позиции СТМ будут корректировать — при необходимости менять состав, рецептуру, упаковку и т.д. вплоть до вывода из товарной матрицы.

Ценовая политика нового формата предполагает более низкую стоимость средней продовольственной корзины на рынке, подход к ценообразованию основан на принципе «низкие цены каждый день». Визуальное оформление магазина включает простой и современный дизайн, широкие проходы, большие ценники, выкладку с использование SRP-упаковки.

«Мы выбираем самые популярные товары и вместе с покупателями разрабатываем высококачественные продукты под собственными торговыми марками, поэтому сможем предложить нашим гостям „умное“ удовлетворение ключевых потребностей. „Чижик“ — это сеть для рациональных покупателей, приверженцев прагматичного подхода к покупкам», — подчеркнул главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Автор: Анна
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