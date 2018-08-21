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X5 Retail Group открыла первый «магазин без покупателей»

X5 Retail Group объявила об открытии 13 500-ого магазина. Юбилейным стал первый dark store «Перекресток» — центр сбора заказов perekrestok.ru, расположенный в Москве по адресу улица Складочная, дом 3, стр.5.

Dark store — объект нового для компании формата, доступ в который есть только у сотрудников компании. Он предназначен для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-покупателей как из столицы, так и из Подмосковья.

Площадь «магазина без покупателей» составляет 4,4 тыс. кв. м. Новый объект сможет вмещать до 20 тыс. наименований товаров. Обеспечивать работу dark store при выходе максимальную загрузку будут почти 600 сотрудников и 70 автомобилей.

Запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина «Перекресток» в 3,5 раза. «Перекресток-онлайн» был запущен в апреле 2017 года, когда в Москве начал работу первый гибридный магазин сети, который совмещает в себе классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов. Сегодня он ежедневно обслуживает около 1 тыс. онлайн-покупателей. Средний чек интернет-покупки в «Перекрестке» превышает 3 тыс. руб.

Автор: Анна
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