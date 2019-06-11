+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

X5 Retail Group открыла первый «Перекрёсток» с элементами новой концепции

X5 Retail Group объявляет об открытии первого пилотного супермаркета «Перекрёсток» с элементами новой концепции. Магазин, расположенный в Москве на улице Таллинская, дом 7, аккумулировал большую часть нововведений, которые станут основой нового концепта «Перекрёстка». До конца года сеть планирует открыть еще несколько магазинов для тестирования различных идей. По итогам пилотов и всестороннего анализа будет сформирован новый концепт супермаркета.

Торговая сеть продолжает активно следить и постоянно анализировать потребности и настроения покупателей. С учетом этих трендов «Перекрёсток» стремится развивать «эмоциональные» магазины, отвечающие запросу покупателей на частую покупку свежих продуктов и готовой кулинарии. Половину из 2 000 тыс. кв. м торгового зала в новом супермаркете занимает зона fresh, в ней представлен как широкий ассортимент овощей и фруктов, так и холодильник с сырами и мясной гастрономией, специальная камера с разделанными тушами, прилавок со свежей рыбой и мясом, а также салат-бар, пекарня и кафе. Эта зона спроектирована в эмоционально-вдохновляющем стиле с акцентным освещением и подвесными конструкциями. Именно сюда клиент попадает при входе в супермаркет.

Для удобства посетителей в новом «Перекрёстке» предусмотрено два покупательских пути: короткий и длинный. Первый складывается из зоны с овощами и фруктами, салат-бара, кулинарии, кафе и пекарни. Это позволяет покупателям, нацеленным на быструю покупку готовой еды или свежих продуктов, оптимизировать время, проведенное в магазине. В свою очередь длинный маршрут проходит по периметру торгового зала через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками, сопутствующими товарами. Он спроектирован так, чтобы не оставлять серых зон, за счет грамотного расположения категорий-магнитов, которые наиболее востребованы у покупателей.

В оформлении интерьера и дизайне сохранена преемственность с текущим брендингом, существующее цветовое оформление отделов, преобладание светлых оттенков. При этом обновлен подход к освещению различных зон и цветовой температуре освещения в отделах. Кроме того, светом подчеркнуты фрукты и овощи, кафе, отделы с рыбой и мясом, пекарня, винный и алкогольный ассортимент. Дополнительно в рыбном и фруктово-овощном отделах пилотируется динамическая цветовая подсветка и акцентирование визуальных иконок отделов. Такая подсветка привлекает внимание и меняет восприятие.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

10 июня / Комментарии
Федеральный DIY-ритейлер ввел феминитивы в официальную переписку

Федеральный DIY-ритейлер ввел феминитивы в официальную переписку

ГК «220 Вольт» внесла поправки во внутренний кодекс компании. Теперь сотрудницы торговой сети могут официально использовать гендерную лингвистику в обозначении своих должностей.

далее →

10 июня / Комментарии
Смартфоны уходят в онлайн

Смартфоны уходят в онлайн

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги онлайн-продаж смартфонов на российском рынке с января по апрель 2019 года. По данным ритейлера, за 4 месяцев россияне приобрели на 35% смартфонов больше в штучном выражении, чем годом ранее, что стало самым рекордным приростом продаж смартфонов в интернете за последние три года.

далее →

7 июня / Комментарии
X5 Retail Group установит автоматы по приему использованной пластиковой тары

X5 Retail Group установит автоматы по приему использованной пластиковой тары

Компании X5 Retail Group и Unilever подписали соглашение об установке в московских магазинах автоматов по приему использованной пластиковой тары. Сначала компании проведут пилотное тестирование, после чего договорятся о масштабах проекта.

далее →

7 июня / Комментарии
«Перекрёсток» введёт кэшбэк по картам «Мир»

«Перекрёсток» введёт кэшбэк по картам «Мир»

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и национальной платежной системы «Мир». Документ подписали главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев на полях Петербургского международного экономического форума.

далее →

6 июня / Комментарии
«Перекрёсток» запустил цифровую карту рассрочки

«Перекрёсток» запустил цифровую карту рассрочки

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и БКС Банка. Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекрёсток».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!