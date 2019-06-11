X5 Retail Group открыла первый «Перекрёсток» с элементами новой концепции

X5 Retail Group объявляет об открытии первого пилотного супермаркета «Перекрёсток» с элементами новой концепции. Магазин, расположенный в Москве на улице Таллинская, дом 7, аккумулировал большую часть нововведений, которые станут основой нового концепта «Перекрёстка». До конца года сеть планирует открыть еще несколько магазинов для тестирования различных идей. По итогам пилотов и всестороннего анализа будет сформирован новый концепт супермаркета.

Торговая сеть продолжает активно следить и постоянно анализировать потребности и настроения покупателей. С учетом этих трендов «Перекрёсток» стремится развивать «эмоциональные» магазины, отвечающие запросу покупателей на частую покупку свежих продуктов и готовой кулинарии. Половину из 2 000 тыс. кв. м торгового зала в новом супермаркете занимает зона fresh, в ней представлен как широкий ассортимент овощей и фруктов, так и холодильник с сырами и мясной гастрономией, специальная камера с разделанными тушами, прилавок со свежей рыбой и мясом, а также салат-бар, пекарня и кафе. Эта зона спроектирована в эмоционально-вдохновляющем стиле с акцентным освещением и подвесными конструкциями. Именно сюда клиент попадает при входе в супермаркет.

Для удобства посетителей в новом «Перекрёстке» предусмотрено два покупательских пути: короткий и длинный. Первый складывается из зоны с овощами и фруктами, салат-бара, кулинарии, кафе и пекарни. Это позволяет покупателям, нацеленным на быструю покупку готовой еды или свежих продуктов, оптимизировать время, проведенное в магазине. В свою очередь длинный маршрут проходит по периметру торгового зала через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками, сопутствующими товарами. Он спроектирован так, чтобы не оставлять серых зон, за счет грамотного расположения категорий-магнитов, которые наиболее востребованы у покупателей.

В оформлении интерьера и дизайне сохранена преемственность с текущим брендингом, существующее цветовое оформление отделов, преобладание светлых оттенков. При этом обновлен подход к освещению различных зон и цветовой температуре освещения в отделах. Кроме того, светом подчеркнуты фрукты и овощи, кафе, отделы с рыбой и мясом, пекарня, винный и алкогольный ассортимент. Дополнительно в рыбном и фруктово-овощном отделах пилотируется динамическая цветовая подсветка и акцентирование визуальных иконок отделов. Такая подсветка привлекает внимание и меняет восприятие.