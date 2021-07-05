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В Москве открылась «Пятёрочка #Налету» без кассиров и зоной коворкинга

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Пятерочка
Пятерочка
Продукты питания

X5 Group открыла на Ходынском бульваре в Москве новый круглосуточный магазин «Пятёрочка» с полностью автоматизированной системой покупок. В двухэтажном супермаркете нет ни одного кассира, а покупки оплачиваются через специальное приложение или в кассе самообслуживания. Второй этаж магазина занимают зона отдыха и коворкинг на 14 человек с бесплатным Wi-Fi, розетками и зарядками.

В двухэтажной «Пятёрочке» действует специальная система оплаты. Она позволила сократить среднее время покупки до трёх с половиной минут.

Магазин торговой площадью ~100 кв. м работает круглосуточно. Ассортимент насчитывает порядка 1200 наименований товаров, он сформирован на основе анализа наиболее востребованных позиций в потребительской корзине покупателей первой «Пятёрочки #Налету». Особый акцент сделан на готовые решения и продукты на каждый день.

Для оплаты покупатели должны установить приложение «Пятёрочка #Налету» для Android и iOS и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Приложение само сканирует электронные ценники и позволяет оплатить товар с помощью смартфона.

«В магазине используется собственная технология Х5 „Экспресс-скан“ со сканированием и оплатой товаров непосредственно в приложении. При желании гость может также воспользоваться кассами самообслуживания», — сообщила пресс-служба X5 Group.

В магазине нет кассиров — на месте только администратор, а также сотрудники для контроля за свежестью продуктов и уборки.

Зона коворкинга на втором этаже оформлена в стиле лофт, где могут отдыхать и работать до 14 человек, она оборудована бесплатным WiFi, розетками и зарядками.

«Более полугода мы внимательно изучали работу первой „Пятёрочки #Налету“, непрерывно совершенствуя операционную модель и клиентский путь. Мы открываем новый экспериментальный магазин, чтобы вместе с нашими гостями создавать „Пятёрочку“ будущего уже сегодня, абсолютно реальную и доступную каждому. Вся магия — в простоте и естественности. Это просто свежие продукты на каждый день, просто чистый и уютный торговый зал, создающий приятное и спокойное настроение, просто действительно быстрые и удобные покупки. И всё это — современно, технологично и с заботой о госте. Мы предлагаем испытать новый клиентский опыт, новый уровень эмоций в магазине „у дома“. Мы сделали фокус на готовые решения по привлекательным ценам — ниже, чем вы ожидаете от магазина такого уровня. Не забыли и дополнительные wow-сервисы: стильную зону коворкинга, атмосферный музыкальный и видео-плейлист. Уверен, что новая „Пятёрочка #Налету“ станет островком дзена посреди шумного мегаполиса, центром притяжения для жителей района, местом добрых соседских встреч и приятных разговоров за чашкой нашего вкусного кофе», — комментирует Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка».

Компании и сервисы: Пятерочка
Автор: Анна
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