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X5 Retail Group открыла распределительный центр в Сибири

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о развитии логистической инфраструктуры в Сибирском федеральном округе и открытии распределительного центра торговой сети «Пятёрочка» в Новосибирске.

РЦ «Толмачёво» площадью 38 500 кв. м. обеспечит продуктами магазины «Пятёрочка» Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв, а также республик Алтай и Хакасия (на 30 июня 2019 в Сибири работали 583 универсама). Его мощность позволяет обрабатывать 5 000 тонн груза в сутки и обслуживать 1 200 торговых объектов.

Современный распределительный центр включает в себя восемь зон хранения: сухого и алкогольного складов, зон для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов.

Новый логистический комплекс станет точкой сосредоточения местных поставщиков в условиях активного роста торговой сети в регионах Сибири. При выходе на полную мощность логистический комплекс будет обрабатывать продукцию более чем 700 поставщиков. Работа РЦ позволит увеличить долю производителей Новосибирской области, которая в настоящий момент составляет порядка 20%. Сейчас с X5 сотрудничают 62 поставщика данного региона, 44 из которых пополнили ассортимент торговых сетей своей продукцией в прошлом году.

Бесперебойную работу логистического центра обеспечивают более 500 сотрудников и около 100 единиц техники. Всего в Сибири торговая сеть «Пятёрочка» организовала более 6 000 рабочих мест, а почти 2 000 из них — в Новосибирской области.

В церемонии открытия логистического комплекса приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Александр Ильин, исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» Алексей Дроботай, директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева. Также по приглашению Х5 Retail Group событие посетили руководители более 100 компаний-поставщиков Сибирского федерального округа. После церемонии на территории РЦ «Толмачёво» состоялся форум «Диалог X5», в ходе которого местных производителей проконсультировали по вопросам взаимодействия с торговой сетью, требованиям к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции в соответствии с правилами технического регулирования в Таможенном союзе и действующими техническими регламентами торговых сетей Х5.

Автор: Анна
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