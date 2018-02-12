X5 Retail Group открывает dark store

Ритейлер X5 Retail Group откроет в Москве и Санкт-Петербурге магазины «Перекресток» в формате dark store, работающих исключительно для выполнения интернет-заказов. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор сети супермаркетов Владимир Сорокин. Сейчас такие заказы формируются в так называемых гибридных магазинах, представляющих собой традиционный супермаркет, совмещенный со складом. Такой механизм, в отличие от dark store, требует большего времени на сбор заказов. Новые магазины планируется открыть до конца 2018 г., если удастся найти подходящие площадки.

В пресс-службе компании сообщили изданию, что инвестиции в открытие одного объекта составят 70-90 млн руб.

«Перекресток» открыл интернет-магазин в Москве в апреле 2017 г. Сейчас сеть выполняет в среднем около 500 заказов в день. Максимально существующий гибридный магазин позволяет обслужить до 800 заказов. В компании прогнозируют, что в течение трех лет онлайн-продажи составят около 2% в структуре выручки «Перекрестка». По итогам 2018 г. выручка онлайн-канала продаж может достичь около 1 млрд руб.

Модель dark store использовали в «М.Видео» пять лет словам, по словам представителя сети Валерии Андреевой, оказалось, что при росте онлайн-продаж в сегменте бытовой техники и электроники более эффективно иметь склады с промышленными логистическими решениями по учету товаров.

Близкий к dark store формат использует «Гиперглобус»: с ноября прошлого года пункт выдачи товаров с отдельным входом функционирует в гипермаркете в Красногорске.

Модель dark store изначально появилась в Великобритании: впервые она была использована ритейлером Sainsbury`s, а этот термин был впервые использован сетью Tesco. За рубежом такой формат используют также Ocado, Amazon, Waitrose.