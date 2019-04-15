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X5 Retail Group открывает первые пункты выдачи заказов в своих магазинах

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ и логистической компанией IML, которое предполагает совместное развитие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из интернет-магазинов. Документ подписан на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia.

В рамках партнёрства стороны планируют в течение 2019 года открыть в магазинах торговых сетей X5 около 100 ПВЗ с примерочными. Большинство из них будет запущено в универсамах «Пятёрочка» во всех регионах присутствия. Соглашение подписано в рамках развития нового бизнес-стрима «Пункты выдачи заказов» программы по предоставлению почтовых сервисов в магазинах Х5. В «Пятёрочках», «Перекрёстках» и «Каруселях» уже размещено более 2 000 постаматов, через которые выдано более 700 тысяч посылок. В рамках программы уже создано совместное предприятие (СП) с «Совкомбанк» и обсуждается создание СП с Pickpoint.

Благодаря развитию нового бизнес-направления по организации сети ПВЗ посетители «Пятёрочек», «Перекрёстков» и «Каруселей» смогут прямо в магазинах получать посылки с одной из крупнейших категорий российского рынка электронной коммерции — одеждой. Кроме того, летом этого года планируется запустить выдачу недорогих посылок на кассах «Пятёрочек», а до конца 2020 года этот сервис может стать доступным во всех магазинах сети.

«Мы рады, что компания IML первой подключилась к программе по развитию сети пунктов выдачи заказов в магазинах Х5 и уже открыла первые семь ПВЗ. Данная программа предусматривает ряд льгот для стратегических партнеров: гарантию долгосрочных арендных отношений, отсутствие входных бонусов, льготную ставку аренды, а также эксклюзивные условия по размещению в магазине только одного партнерского ПВЗ и возможность использования попутной логистики Х5 для доставки заказов и их возврата. Потенциал нового бизнес-стрима оценивается в 4 000 пунктов выдачи заказов с примерочными в магазинах X5», — подчеркнул директор бизнес-стрима «Пункты выдачи заказов» X5 ОМНИ Денис Журавлев.

Автор: Анна
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