X5 Retail Group открывает первые пункты выдачи заказов в своих магазинах

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ и логистической компанией IML, которое предполагает совместное развитие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из интернет-магазинов. Документ подписан на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia.

В рамках партнёрства стороны планируют в течение 2019 года открыть в магазинах торговых сетей X5 около 100 ПВЗ с примерочными. Большинство из них будет запущено в универсамах «Пятёрочка» во всех регионах присутствия. Соглашение подписано в рамках развития нового бизнес-стрима «Пункты выдачи заказов» программы по предоставлению почтовых сервисов в магазинах Х5. В «Пятёрочках», «Перекрёстках» и «Каруселях» уже размещено более 2 000 постаматов, через которые выдано более 700 тысяч посылок. В рамках программы уже создано совместное предприятие (СП) с «Совкомбанк» и обсуждается создание СП с Pickpoint.

Благодаря развитию нового бизнес-направления по организации сети ПВЗ посетители «Пятёрочек», «Перекрёстков» и «Каруселей» смогут прямо в магазинах получать посылки с одной из крупнейших категорий российского рынка электронной коммерции — одеждой. Кроме того, летом этого года планируется запустить выдачу недорогих посылок на кассах «Пятёрочек», а до конца 2020 года этот сервис может стать доступным во всех магазинах сети.