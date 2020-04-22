X5 Retail Group перезапускает сервис быстрой доставки из супермаркетов «Перекрёсток»

Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group объявляет о запуске пилота быстрой доставки из московских супермаркетов торговой сети «Перекрёсток», об этом сообщает пресс-служба компании.

Сервис называется «Перекресток.Быстро», он находится на начальной стадии тестирования, доступен в девяти супермаркетах на севере, северо-востоке, юге и юго-западе Москвы. В мае компания планирует распространить сервис на всю Москву, а к концу года выйти в другие города. Приложение «Перекрёсток.Быстро» уже доступно по ссылке в AppStore и Google Play. X5 уже тестировала сервис с таким же названием в конце 2019 года, но потом приостановила его работу.

«Х5 активно развивает дистанционные каналы доставки продуктов благодаря уникальной для ритейла технологической платформе. У нас уже есть успешный сервис быстрой доставки самых необходимых товаров из магазинов «Пятёрочка», который делает более 10 000 заказов в день. Сегодня мы приняли решение об ускоренном запуске пилота по экспресс-доставке из супермаркетов «Перекрёсток», чтобы возможности сервиса помогли нашим покупателям справиться с непростой ситуацией, которая разворачивается сейчас по всему миру. Накопленный «Перекрёстком» 25-летний опыт в оффлайн-рознице полностью будет использован в новом канале продаж, с помощью сервиса наши покупатели смогут получить привычное качество продукта, проверенный ассортимент и цены, не отличающиеся от супермаркета. Быстрая раскатка сервиса экспресс-доставки – это результат цифровой трансформации нашего бизнеса, которую мы начали еще в конце 2018 года. Я благодарю операционные и IT команды торговых сетей «Перекрёсток» и «Пятёрочка», а также руководителя подразделения цифровых дистанционных сервисов Х5 Владимира Холязникова и его команду за оперативный и слаженный запуск сервисов в непростых условиях. Наша модель дистанционной доставки из магазина позволяет подключать к этому сервису все больше торговых точек с минимальным уровнем капитальных затрат», - комментирует Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Сервис актуален в условиях пандемии, поскольку он позволяет не выходить лишний раз на улицу, заказывая доставку всего необходимого из ближайшего «Перекрестка». Заказ собирают непосредственно в магазине, доставка занимает один-два часа, минимальной суммы заказа нет.

Также «Перекресток.Быстро» отличается от perekrestok.ru, который ориентирован на более крупные заказы, обрабатывающиеся только в магазинах, работающих только для онлайн-продаж (дарксторах).

Помимо «Перекрестков» доставка компании работает еще у 115 московских магазинов у дома «Пятерочка» — выполняется более 10 000 заказов в день, в феврале было 600.

В 2019 г. ритейлер тестировал несколько проектов доставки из своих магазинов, один из наиболее крупных был в партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки из магазинов iGooods. Но в феврале проект был остановлен, говорили «Ведомостям» представители обеих компаний. «Тестовый режим окончен, сервис и ритейлер решили не продолжать сотрудничество. Продажи не достигли планируемых параметров», – объяснял представитель сервиса доставки.