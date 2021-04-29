X5 Retail Group планирует конкурировать с Delivery Club и «Яндекс.Едой»

X5 Retail Group рассчитывает наладить партнерство с ресторанным бизнесом. В частности, в ближайшее время планирует подключить сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald`s к своему сервису доставки «Около», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по связям с инвесторами Х5 Андрея Васина.

В дополнение к опции экспресс-доставки из магазинов Х5 добавится опция доставки из ресторанов и других игроков рынка еды. Планируется также расширить партнерство с аптеками, с игроками non-food и organic food, рассказали в компании.

В апреле к агрегатору компании уже подключились некоторые рестораны Москвы, среди которых «Нияма», «Ваби-Саби» и «Много лосося». Сотрудничество с ресторанами строится по модели маркетплейса: в приложении «Около» размещается меню партнеров, пользователи оформляют заказ, а агрегатор передает заявку в ресторан. Доставка осуществляется курьерскими службами партнеров, условия определяются самой точкой.

Х5 запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» в ноябре 2020 года. Сейчас сервис работает над финальной стратегией развития.

В будущем «Около» станет конкурентом Delivery Club и «Яндекс.Еды». «Сейчас работаем над финальной стратегией развития этого сервиса <...> Конечный итог — это примерно аналог Delivery Club и «Яндекс.Еды», — сказал Васин.