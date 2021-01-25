X5 Retail Group планирует открыть порядка 50 новых дискаунтеров «Чижик»
Компания X5 Retail Group, крупнейший по объему выручки продуктовый ритейлер на российском рынке, планирует активно развивать сеть жестких дискаунтеров под брендом «Чижик» в ближайшие годы. Об этом сообщает компания со ссылкой на финансового директора ритейлера Светлану Демяшкевич.
Топ-менеджер сообщила, что в настоящее время проект находится на пилотной стадии. В 2021 году X5 Retail планирует открыть около пятидесяти торговых точек под новым брендом.
После того как в рамках проекта будет найдена наиболее удачная модель, отвечающая потребностям покупателей, развитие будет активизировано и масштабировано.
«Когда это все сложится, „Чижик“, я надеюсь, начиная с 2022 года будет очень быстро масштабироваться по всей стране и будет давать дополнительную возможность клиентам X5 получать самые лучшие цены во всех регионах в разных наших магазинах», — прокомментировала Демяшкевич.
Осенью 2020 года владелец «Пятерочки» в тестовом режиме открыл первые два жестких дискаунтера под брендом «Чижик». Сообщалось, что решение о выводе на рынок магазинов ультрадешевого формата связано с падением доходов населения. Похожий формат тестирует и «Магнит». А популярность крупных сетей, специализирующихся на формате жесткого дискаунтера, в последнее время стремительно растет.