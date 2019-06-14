X5 Retail Group планирует открыть в магазинах 450 аптечных пунктов выдачи заказов
X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ и Межрегиональной розничной фармацевтической компанией (МРФК) об открытии аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах Х5.
В рамках партнёрства стороны планируют в течение четырех лет открыть 450 АПВЗ в Южном федеральном округе.
Основной акционер компании МРФК Иван Саганелидзе подчеркнул: «Сегодня у нас появился важный стратегический партнер — X5 Retail Group в лице Х5 ОМНИ. Благодаря этому партнерству мы получаем доступ к широкой сети магазинов и огромному потоку покупателей — более 13 млн человек в день. Это позволит нам соединить оффлайн и онлайн продажи в одной точке — АПВЗ — и предложить нашим покупателям и покупателям „Пятёрочки“ новый уровень сервиса».
«Мы рады, что компания МРФК подключилась к программе по развитию сети аптечных пунктов выдачи заказов в магазинах Х5. Данная программа предусматривает различные льготы для стратегических партнеров, в том числе гарантию долгосрочных арендных отношений, льготную ставку аренды, а также возможность использования попутной логистики Х5 для доставки заказов и их возврата. Мы уверены, что в рамках этой программы у нас появится еще несколько стратегических партнеров», — комментирует директор бизнес-стрима «Пункты выдачи заказов» X5 ОМНИ Денис Журавлев.