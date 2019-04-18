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X5 Retail Group представил операционные результаты за I квартал 2019 года

X5 Retail Group объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 1 кв. 2019 г.

Ключевые факторы, определявшие результаты 1 кв. 2019 г.

Внешняя среда

  • Потребительский спрос на продукты питания продолжил свой умеренный рост в 1 кв. 2019 г., несмотря на повышение ставки НДС и усиление инфляционного давления. Темп роста розничной торговли продуктами питания составил 1,9% в январе-феврале 2019 г.
  • Согласно данным Росстата, индекс потребительской уверенности незначительно улучшился с −17% в 4 кв. 2018 г. до −16% в 1 кв. 2019 г.
  • Продовольственная инфляция ускорилась до 5,8% г-к-г в 1 кв. 2019 г. с 3,6% г-к-г в 4 кв. 2018 г. Она продолжила ускорение в течение 1 кв. 2019 г. с 5,5% г-к-г в январе до 5,9% г-к-г в марте.

Продажи

Темп роста чистой розничной выручки торговой сети «Пятерочка» составил 16,3% г-к-г по сравнению с 18,1% г-к-г в 4 кв. 2018 г. в связи с замедлением темпа открытий. Рост LFL трафика ускорился до 2,2% г-к-г в 1 кв. 2019 г. с 1,7% г-к-г в 4 кв. 2018 г. в связи с тем, что руководство формата сконцентрировало внимание на качестве и свежести продуктов и уровне обслуживания в магазинах, а также на повышении общей операционной эффективности. Кроме того, рост LFL среднего чека составил 2,5% г-к-г.

Темп роста чистой розничной выручки торговой сети «Перекресток» составил 20,3% в 1 кв. 2019 г. — самый высокий показатель среди форматов X5. Рост LFL продаж в сегменте супермаркетов был обусловлен ​​в основном ростом LFL трафика на уровне 7,8% г-к-г, который был самым высоким среди наших форматов в течение десятого квартала подряд.

В «Карусели» наблюдалось незначительное снижение чистой розничной выручки на 1,4% г-к-г, главным образом из-за передачи двух магазинов под управление «Перекрестка» в 1 кв. 2019 г., в то время как рост LFL продаж был положительным и составил +2,0% г-к-г.

Рост LFL трафика был положительным в ключевых форматах Х5 — «Пятерочке» и «Перекрестке» в 1 кв. 2019 г.

Рост LFL трафика в «Пятерочке» в Москве вышел в положительную зону в 1 кв. 2019 г., после снижения в 2018 г. Рост LFL трафика в «Пятерочке» в других регионах оставался положительным в течение 1 кв. 2019 г.

Программы лояльности

X5 продолжает развивать программы лояльности. В общей сложности в программах лояльности трех розничных форматов Х5 зарегистрировано 38,3 млн активных пользователей по состоянию на 31 марта 2019 г., при этом проникновение в трафик достигло 50% в «Пятерочке», 49% в «Перекрестке» и 78% в «Карусели».

Развитие портфеля розничных магазинов

В соответствии со стратегией сбалансированного роста, в первом квартале Компания открыла меньше магазинов в формате магазинов «у дома» по сравнению с 1 кв. 2018 г.

Количество новых открытий в 1 квартале соответствует бюджету Х5. План по открытиям на 2019 г. остается неизменным на уровне 2 000 (без учета закрытий) во всех форматах.

Четыре магазина сети «Перекресток» были открыты после реконструкции в 1 кв. 2019 г. В результате данной программы, а также благодаря новым открытиям магазинов доля объектов, работающих в новой концепции, составила более 87% от общего числа супермаркетов «Перекресток» на 31 марта 2019 г.

В 1 кв. 2019 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 85 магазинов «Пятерочка», семь супермаркетов «Перекресток», один гипермаркет «Карусель» и 55 оставшихся магазинов «Экспресс».

В 1 кв. 2019 г. два гипермаркета «Карусель» были переданы «Перекрестку», что вместе с закрытием одного гипермаркета привело к сокращению торговой площади на 12 531 кв. м. в формате гипермаркетов с начала года.

Интернет-магазин «Перекресток» продолжает развиваться: количество заказов увеличилось с 200 тыс. в 4 кв. 2018 г. до 275 тыс. в 1 кв. 2019 г. В марте количество заказов в день достигало 4 000 в пиковые дни.

Автор: Анна
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