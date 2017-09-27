X5 Retail Group представила индекс «Пятёрочки» за август 2017 года

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за август 2017 года.

В последний месяц лета средняя стоимость продовольственного набора снизилась по всей стране — на 5,6%, подсчитал Росстат. В частности, в Москве она уменьшилась на 6,2%, в Санкт-Петербурге — на 4,6%. Драйверами снижения стоимости продовольственного набора, начавшегося в июле 2017 года, стали российские овощи — картофель, морковь, лук и капуста, практически полностью заместившие импортный товар на полках магазинов в августе. ​Кроме этого, подешевели и яблоки, так как на полках появились российские фрукты нового урожая.

В торговой сети «Пятерочка» цены снижались в рамках общей тенденции. Индекс «Пятерочки» составил 95% для России, 83% для Москвы и 90% для Санкт-Петербурга. В результате продовольственный набор из 33 видов продуктов в магазинах «Пятерочка» Европейской части России, Урала и Сибири стоил 3648 руб., то есть на 5% ниже, чем в среднем по стране. Росстат оценил стоимость аналогичного набора в среднерыночных ценах в 3840 руб. В Москве соотношение средней стоимости проднабора в «Пятерочке» и в других торговых организациях составило 3912 руб. против 4696 руб., или на 17% дешевле. В Санкт-Петербурге — 4259 руб. против 4708 руб., то есть на 10% меньше.

Цены на часть товаров в «Пятерочке» были существенно ниже среднего показателя по стране, в том числе благодаря большим объемам закупки. Например, сахар-песок стоил на 14% дешевле средней стоимости, рассчитанной Росстатом, охлажденная курица, горох и фасоль — на 20%, подсолнечное масло — на 32%, пшеничная мука — на 18%, яблоки — на 15%, сметана и белокочанная капуста — на 12%. Рекорд продемонстрировал черный перец горошком, который в «Пятерочке» был на 39% дешевле, чем в среднем по стране.

Разрыв в стоимости продовольственного набора по ценам, рассчитанным Росстатом, и минимальным ценам «Пятерочки» был еще заметнее. В августе стоимость продовольственного набора из 33 самых доступных в своих категориях товаров на всей европейской части России, на Урале и в Сибири составляла 1976 руб., 2740 руб. в Москве и 2725 руб. в Санкт-Петербурге. В сравнении со среднестатистической стоимостью продовольственного набора эти показатели были в 1,5-1,75 раза ниже.