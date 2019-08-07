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X5 Retail Group представила индекс «Пятёрочки» за второй квартал 2019 года

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за второй квартал 2019 года.

Стоимость базовой продовольственной корзины в апреле-июне в среднем по стране составляла 4 322 рубля, следует из материалов Росстата. В столице такой набор стоил 5 319 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 143 рубля. В то же время аналогичный минимальный набор продуктов в «Пятёрочке» можно было приобрести за 4 314 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, за 4 920 рублей в московских универсамах и за 4 918 рублей в петербургских. Таким образом, индекс «Пятёрочки» во втором квартале составил 100%, 93% и 96% соответственно.

Внутри отчётного периода продовольственная инфляция демонстрировала разнонаправленную динамику: если в мае она ускорилась до 6,4% в годовом сопоставлении, то в июне замедлилась до 5,5%. В то же время общая инфляция замедлялась на протяжении трёх месяцев и в июне достигла показателя 4,7%. Снижение темпов инфляции в конце квартала во многом обусловлено ситуацией с ценами на плодоовощную продукцию, рост которых в июне замедлился до 4,2% против 9,7% в мае. Впрочем, рост цен на остальные товары также продемонстрировал замедление — до 5,6% в июне против 5,9% в мае.

В «Пятёрочке» наиболее заметное снижение цен во втором квартале произошло в категории «огурцы» (-37% по сравнению с первым кварталом этого года), «яйца» (-16%), «курица» (-11%), «сахар» (-5%) и «молоко» (-4%). Благодаря этому курица в универсамах сети стоила на 23% дешевле, чем в среднем по стране, молоко — на 15,5%, а сахар — на 14%. Также заметно ниже среднерыночных цен в «Пятёрочке» продавался чёрный перец горошком (ниже на 44%), подсолнечное масло (на 30%), горох и фасоль (на 25%), сельдь (на 23%), сметана и яблоки (на 14%), нежирный творог (на 9%).

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов во втором квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 36-41% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 764 рубля, 3 138 рублей в Москве и 3 301 рубль в Санкт-Петербурге.

Автор: Анна
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