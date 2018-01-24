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X5 Retail Group представила итоги 2017 года

X5 Retail Group, одна из ведущих продуктовых розничных компаний в России, объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам четвертого квартала и 12 месяцев 2017 г.

Основные результаты 2017 года

  • Темп роста чистой розничной выручки оставался на высоком уровне и составил 25,5% год-к-году (г-к-г).
  • Прирост чистой розничной выручки в размере 261,3 млрд руб. является самым высоким в истории Компании.
  • Вышеуказанного роста чистой розничной выручки удалось достичь благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 5,4%, а также росту торговой площади на 27,4% (вклад в рост чистой розничной выручки +20,1%).
  • Рост LFL трафика X5 стал рекордным с 2009 года, увеличившись с 2,5% в 2016 г. до 3,0% в 2017 г.
  • Рост LFL трафика наблюдался по всем трем основным форматам.
  • Компания продемонстрировала рекордный прирост количества магазинов в истории − 2 934 новых магазина в 2017 г.
  • Чистый прирост торговой площади в 2017 г. превысил один млн кв.м. и составил 1 178 тыс. кв. м. Прирост торговой площади был в основном обеспечен за счет органического развития. Программа расширения торговых площадей в 2017 г. также является самой значительной в истории X5.
  • Чистый прирост торговой площади сети «Пятерочка» за 2017 г. составил 1 098 тыс. кв. м., — рекордный показатель, когда-либо демонстрируемый российскими розничными продуктовыми форматами за календарный год.

Основные результаты за 4 кв. 2017 года

  • Рост чистой розничной выручки остался на высоком уровне и составил 23,4% г-к-г, несмотря на незначительное замедление по сравнению с 3 кв. 2017 г., вызванное в основном снижением темпов роста продовольственной инфляции.
  • Основной вклад в рост чистой розничной выручки X5 внесла торговая сеть «Пятерочка»: рост чистой розничной выручки составил 26,0% г-к-г и был обеспечен увеличением показателя LFL продаж на 2,4%, а также ростом торговой площади на 33,0% (вклад в рост чистой розничной выручки +23,6%).
  • Торговая сеть «Перекресток» демонстрирует положительный LFL трафик на протяжении восьми кварталов подряд. Кроме того, LFL трафик «Перекрестка» был самым высоким среди всех форматов X5 в 4 кв. 2017 г.
  • Х5 добавила 795 магазинов в 4 кв. 2017 г. Чистый прирост торговой площади составил 335,2 тыс. кв.м.

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман прокомментировал:

«В 2017 году Х5 стабильно демонстрировала высокие темпы роста, несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру. Замедление темпов роста продовольственной инфляции в течение года с достижением минимального значения в 4 квартале, оказывало влияние на темпы роста выручки Компании. Также стоит отметить, что темп роста реальных располагаемых доходов населения оставался в отрицательной зоне в течение года, а восстановление индекса потребительской уверенности населения замедлилось в конце года.

Несмотря на эти внешние факторы, мы продолжили демонстрировать сильные результаты: Х5 остается самым быстрорастущим ритейлером в России среди публичных компаний, показатель сопоставимого (LFL) трафика в 2017 году увеличился до 3,0% по сравнению с 2,5% в 2016 году. Впервые в истории Компании прирост торговой площади превысил один миллион квадратных метров.

В 2018 году и далее мы будем продолжать следовать стратегическому плану, демонстрируя стабильный эффективный и прибыльный рост бизнеса с целью сохранения устойчивого лидерства на рынке продуктовой розницы в России.»

Чистая розничная выручка

Средний чек и количество покупок

Динамика сопоставимых продаж (LFL)

Развитие

Ключевые факторы, определявшие результаты 4 кв. и 12М 2017 г.

Продажи

  • Темп роста чистой розничной выручки Компании остался на высоком уровне и составил 25,5% в 2017 г., несмотря на замедление темпов продовольственной инфляции с 6,0% в 2016 г. до 3,0% в 2017 г.
  • В течение 4 кв. 2017 г. промо-активность продуктовых ритейлеров оставалась на высоком уровне. Потребители продолжали оставаться чувствительными к ценам и рациональными при совершении покупок, даже в предновогодний сезон.
  • Темп роста LFL трафика торговой сети «Перекресток» достиг 7,5% — максимального уровня со 2 кв. 2011 г.
  • Темп роста LFL среднего чека торговой сети «Карусель» был наибольшим среди трех основных торговых сетей Компании и достиг 4,3% в 4 кв. 2017 г. в основном за счет эффективных мероприятий по расширению продуктовой корзины в рамках обновленного ценностного предложения формата.

Развитие

  • В отчетном периоде Х5 продолжила наращивать темпы расширения торговых площадей: Компания добавила 335,2 тыс. кв. м. торговой площади в 4 кв. 2017 г., по сравнению с 323,6 тыс. кв.м. в 3 кв. 2017 г., при этом за весь 2017 г. чистый прирост составил 1 178 тыс. кв.м., а 87% всех открытий пришлось на органический рост.
  • Рост торговых площадей был преимущественно обусловлен открытием магазинов «Пятерочка»: более 90% от общего прироста торговых площадей в 2017 г. пришлось на данную торговую сеть.
  • «Пятерочка» практически завершила пятилетнюю программу реконструкции. За 2017 год было реконструировано 267 магазинов, в т.ч. 38 магазинов в 4 кв. 2017 г.
  • 76 супермаркетов «Перекресток» были реконструированы в 2017 г., в т.ч. 7 магазинов в 4 кв. 2017 г. Таким образом, доля магазинов, работающих в новой концепции (с учетом открытий), составила 73% на 31 декабря 2017 г.
  • 7 гипермаркетов «Карусель» были реконструированы в 2017 г., в т.ч. 4 магазина в 4 кв. 2017 г.
  • В 2017 г. X5 открыла 10 новых распределительных центров (РЦ) общей площадью 244 тыс. кв.м. В 4 кв. 2017 г. Х5 открыла новый РЦ в Кирове (30 тыс. кв.м.), Уфе (24 тыс. кв.м.) и Кузнецке (20 тыс. кв.м.) для работы с форматом «Пятерочка». За 2017 г. X5 закрыла 6 РЦ (в т.ч. 1 РЦ в 4 кв. 2017 г. для работы с форматом «Пятерочка»), не отвечающих критериям эффективности Компании.
  • В 2017 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 127 магазинов «Пятерочка», 20 супермаркетов «Перекресток», 2 гипермаркета «Карусель» и 30 магазинов «Экспресс».

(1) Результаты в настоящем пресс-релизе являются предварительными и не рассматривались аудиторами.

(2) Чистая розничная выручка — это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы. Показатель общей выручки будет опубликован вместе с финансовыми результатами за 4 кв. и 12М 2017 г.

(3) Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.

(4) Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени — это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде.

(5) Супермаркеты, приобретенные Х5 в рамках сделки с О’КЕЙ в декабре 2017 г., не включены в таблицы по состоянию на 31 декабря 2017 г. и будут включены после завершения реконструкции и их открытия.

Автор: Анна
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