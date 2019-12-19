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X5 Retail Group представила новогоднюю аналитику

Аналитики Big Data X5 Retail Group выяснили, какие продукты обычно пользуются наибольшим спросом у покупателей в магазинах сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в преддверии Нового года.

В «Пятёрочке» во всех регионах присутствия обычно в предновогоднюю неделю чаще всего покупают конфеты, игристое вино, ликеро-водочные изделия и консервы. В «Перекрёстке» к этому списку добавляются торты, а в «Карусели» еще и запасаются деликатесами и товарами для Нового года (новогодними украшениями, электрогирляндами, пиротехникой). Зато, в предновогоднюю неделю, как правило, падают продажи семечек, сдобных пирогов и круп, средств по уходу за бельем и одеждой.

У каждого субъекта РФ есть при этом свои предпочтения: судя по аналитике этого периода прошлого года в Курской области чаще всего покупают игристые винные напитки, в Хакасии, несмотря на холод, предпочитают квас, в ХМАО и Удмуртии — коньяк, а на Алтае верны русским традициям и покупают водку. В Адыгее выбирают в подарки кремы и товары для красоты. Икра — лидер по продажам в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области. А вот жители Калмыкии больше остальных верят в новогоднее чудо и запасаются лотерейными билетами. Москва и Санкт-Петербург соответствуют общероссийским трендам — в лидерах продаж игристое вино, конфеты и ликеро-водочные изделия.

Новогодний набор — мандарины, игристое, икра и сладости — остаётся неизменным в корзинах российских покупателей. Продажи цитрусовых в предновогоднюю неделю в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в среднем по России вырастают в 2 раза. Абсолютными лидерами по приросту продаж цитрусовых в предновогоднюю неделю в прошлом году были Башкортостан и Курганская область. Продажи игристого при этом растут почти в 6 раз, а водки — всего в 1,5 раза. Так, в торговой сети «Перекресток» лидером по закупке запасов игристого является Кировская область — здесь с 25 по 31 декабря покупали в 13 раз больше традиционного новогоднего напитка по сравнению с первой неделей декабря.

По опыту прошлых лет в среднем в магазинах X5 количество покупателей в декабре увеличивается более чем на 10% по сравнению со среднегодовым показателем, а основной покупательский поток приходится на последнюю неделю года. Именно последняя неделя года приносит компании треть декабрьской выручки и декабрьского трафика.

Автор: Анна
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