X5 Retail Group представила операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года
Компания X5 Retail Group объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4 кв. и 12 мес. 2019 г.
Основные результаты 2019 года
- Темп роста чистой розничной выручки составил 13,3% год-к-году (г-к-г) (14,2% г-к-г включая НДС) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
- росту сопоставимых (LFL)(1) продаж на 4,0%;росту торговой площади на 12,0% (вклад в рост выручки +9,3%).
- Рост LFL продаж оставался на высоком уровне и составил 4,0% г-к-г в 2019 г. с равным вкладом роста LFL трафика и среднего чека.
- Чистая розничная выручка торговой сети «Карусель» снизилась в связи с сокращением торговых площадей на 4,7% в результате передачи трех магазинов «Перекрестку» и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
- Х5 добавила 1 866 магазинов в 2019 г.
Чистая розничная выручка
Средний чек и количество покупок
Развитие
Показатели онлайн-супермаркета Perekrestok.ru
Ключевые факторы, определявшие результаты 4 кв. и 12М 2019 г.
Внешняя среда
- Продовольственная инфляция в 4 кв. 2019 г. снизилась до 3,5% г-к-г с 5,0% г-к-г в 3 кв. 2019 г. Замедление продовольственной инфляции в основном обусловлено ранним и обильным урожаем в 2019 году.
- Рост потребительского спроса ускорился до 1,5% г-к-г в октябре-ноябре 2019 г. после замедления до 0,8% в 3 кв. 2019 г. Факторами, обусловившими ускорение, стали замедление продовольственной инфляции, а также завершение эффекта высокой базы из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.
- Индекс потребительской уверенности остался без изменений кв-к-кв на уровне
-13% в 4 кв. 2019 г.
Продажи
- Рост LFL трафика был положительным в ключевых форматах X5 — «Пятерочке» и «Перекрестке» в 4 кв. 2019 г. и являлся ключевым драйвером роста LFL продаж.
- Мы сезонно увеличили промо-активность во всех форматах в 4 кв. 2019 г., для стимулирования трафика и в связи с общим ростом промо-активности в секторе. В январе уровень промо остается на уровне 3 кв. 2019 г.
- Темп роста чистой розничной выручки торговой сети «Пятерочка» в 4 кв. 2019 г. последовательно замедлился до 11,5% г-к-г из-за замедления темпов открытий и снижения темпов роста LFL среднего чека на фоне замедления продовольственной инфляции и проведения промо-акций. Рост LFL трафика ускорился до 1,9%. Тренд роста частоты посещений магазинов с меньшими покупками продолжился в 4 кв. 2019 г.
- Темп роста чистой розничной выручки «Перекрестка» в 4 кв. 2019 г. достиг 17,2% на фоне высоких темпов роста LFL продаж и динамичного расширения сети магазинов. В сегменте супермаркетов рост LFL трафика на 3,1% г-к-г и рост LFL среднего чека на 2,7% г-к-г отражают положительный отклик потребителей на ценностное предложение формата.
- Чистая розничная выручка торговой сети «Карусель» снизилась на 6,9% г-к-г, что было обусловлено изменением поведения покупателей и ростом давления со стороны «магазинов у дома», а также запуском программы трансформации сети (распродажи в магазинах, которые планируется закрыть/передать «Перекрестку»). Рост LFL продаж был отрицательным и составил (3,9)% г-к-г.
Программы лояльности
- X5 продолжает развивать программы лояльности. Количество активных пользователей карт лояльности увеличилось на 8,3% г-к-г и составило 40,6 млн в трех розничных форматах X5 по состоянию на 31 декабря 2019 г. Проникновение в трафик достигло 54% в «Пятерочке», 59% в «Перекрестке» и 82% в «Карусели».
Развитие портфеля розничных магазинов
- В соответствии со стратегией сбалансированного роста в 2019 г. Компания открыла меньше магазинов по сравнению с 2018 г. (1 866 магазинов в 2019 г. по сравнению с 2 310 магазинами в 2018 г.). В 4 кв. 2019 г. прирост по количеству магазинов составил 545 по сравнению с 746 магазинами в 4 кв. 2018 г.
- В 2019 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 224 «магазина у дома», 16 супермаркетов и пять гипермаркетов. В 4 кв. 2019 г. был закрыт 31 «магазин у дома».
- 32 магазина сети «Перекресток» были открыты после реконструкции в 2019 г. (семь в 4 кв. 2019 г.).
- Три новых распределительных центра общей площадью 81,1 тыс. кв. м. были открыты в 2019 г. В 4 кв. 2019 г. Х5 открыла новый распределительный центр в Казани (36,1 тыс. кв. м) для обслуживания торговой сети «Пятерочка», заместив им другой распределительный центр в данном регионе (13,3 тыс. кв. м), который был закрыт.
- Интернет-магазин Perekrestok.ru продолжает развиваться. Общее количество заказов достигло почти 1,4 млн в 2019 г. и более чем утроилось г-к-г. В 4 кв. 2019 г. количество заказов более чем удвоилось по сравнению с 4 кв. 2018, превысив 505 тыс.
«В 2019 году мы реализовали нашу стратегию сбалансированного роста, увеличив чистые розничные продажи на 13,3% г-к-г благодаря росту торговых площадей на 12,0% и положительной динамике LFL продаж и трафика в наших ключевых форматах — „магазинах у дома“ и супермаркетах в каждом квартале 2019 года. 2020 год начался с положительной динамики — рост LFL трафика в январе превышает 5%.
Компания снова продемонстрировала высокий уровень роста LFL показателей и чистой розничной выручки, еще больше увеличив долю рынка и укрепив свое лидерство. Наш онлайн-бизнес более чем утроил чистую выручку.
В 2019 году мы пилотировали и запустили новые клиентоцентричные концепции магазинов в формате „магазинов у дома“ и супермаркетах. Раскатка новых концептов планируется с 2020 года, так как первые результаты заметно превышают ожидания, демонстрируя двузначный рост LFL трафика. Мы продолжили развитие новых бизнесов: Perekrestok.ru и 5Post демонстрировали положительную динамику.
Мы будем продолжать расширение сетей „Пятерочка“ и „Перекресток“ в новых концепциях, расширяя использование инструментов, основанных на больших данных, в таких областях, как ассортимент и ценообразование, и в то же время уделять основное внимание тому, чтобы наши клиенты были в центре каждого бизнес-решения.»
Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман