X5 Retail Group представила операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года

Компания X5 Retail Group объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4 кв. и 12 мес. 2019 г.

Основные результаты 2019 года

Чистая розничная выручка

Средний чек и количество покупок

Развитие

Показатели онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

Внешняя среда

Продажи

Программы лояльности

Развитие портфеля розничных магазинов

«В 2019 году мы реализовали нашу стратегию сбалансированного роста, увеличив чистые розничные продажи на 13,3% г-к-г благодаря росту торговых площадей на 12,0% и положительной динамике LFL продаж и трафика в наших ключевых форматах — „магазинах у дома“ и супермаркетах в каждом квартале 2019 года. 2020 год начался с положительной динамики — рост LFL трафика в январе превышает 5%.

Компания снова продемонстрировала высокий уровень роста LFL показателей и чистой розничной выручки, еще больше увеличив долю рынка и укрепив свое лидерство. Наш онлайн-бизнес более чем утроил чистую выручку.

В 2019 году мы пилотировали и запустили новые клиентоцентричные концепции магазинов в формате „магазинов у дома“ и супермаркетах. Раскатка новых концептов планируется с 2020 года, так как первые результаты заметно превышают ожидания, демонстрируя двузначный рост LFL трафика. Мы продолжили развитие новых бизнесов: Perekrestok.ru и 5Post демонстрировали положительную динамику.

Мы будем продолжать расширение сетей „Пятерочка“ и „Перекресток“ в новых концепциях, расширяя использование инструментов, основанных на больших данных, в таких областях, как ассортимент и ценообразование, и в то же время уделять основное внимание тому, чтобы наши клиенты были в центре каждого бизнес-решения.»

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман