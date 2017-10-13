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X5 Retail Group продаст магазины «Перекресток-Экспресс»

X5 Retail Group приняла решение сосредоточиться исключительно на трех основных форматах — универсамах у дома «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель». Торговая сеть «Перекресток-Экспресс» в формате «удобство», расположенная в Москве и состоящая из магазинов малой площади, будет выставлена на продажу. Для подготовки сделки Х5 выбрала банк «Ренессанс Капитал». Доля торговой сети «Перекресток-Экспресс» в выручке X5 Retail Group составляет менее 1%.

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман заявил: «Сегмент convenience store с магазинами площадью до 200 кв. м, в котором работает в Москве сеть „Перекресток-Экспресс“ имеет определенный потенциал на российском рынке, но это достаточно узкий сегмент. При этом 90% организованной продовольственной розницы в России занимают три формата — магазины „у дома“, супермаркеты и гипермаркеты. Имея существенную долю рынка в этих форматах и потенциал ее дальнейшего роста, мы решили сфокусировать все внимание на развитии ценностных предложений „Пятерочки“, „Перекрестка“ и „Карусели“, в частности, в Москве»

В 2017 году Х5 уже удалось укрепить позиции основных сетей и улучшить качество портфеля московских объектов, в том числе благодаря аренде более 100 помещений, где ранее располагались магазины под брендами «Монетка» и «Седьмой Континент». В этих локациях до конца года будут открыты универсамы «Пятёрочка» и супермаркеты «Перекрёсток».

Автор: Анна
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