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X5 Retail Group протестировала машинное обучение в маркетинге

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Пятерочка
Пятерочка
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X5 Retail Group завершила пилотный проект по технологии Reinforcement Learning (RL) — одному из подходов к машинному обучению.

В ходе проекта аналитики и ИТ-специалисты торговой сети «Пятерочка» и компании GlowByte Consulting разработали решение для кастомизации акций и спецпредложений с помощью RL (Reinforcement Learning). Это тип машинного обучения с подкреплением, в ходе которого испытуемая система обучается, посредством взаимодействия со средой.

Система автоматически подбирает актуальные для покупателей предложения, на основе обезличенных данных о прошедших акциях. В предложениях учитывается накопленная информация по клиентам и прошлым кампаниям. Также система сама учится на новых данных и планирует больше, чем на один шаг вперед.

Кроме того, в прототипе использована одна из концепций РЛ: «Необходимо не только выбирать наилучшее действие, но и непрерывно продолжать обучение». Поэтому каждый раз на небольшом проценте клиентов тестировалась случайная кампания, а остальные клиенты получали оптимальное предложение.

Аудиторией пилота стало два миллиона покупателей «Пятерочки», которые участвуют в программе лояльности торговой сети. Все клиенты были разделены на 29 групп в зависимости от истории их покупок. Система анализировала, как целевые группы клиентов откликаются на акцию, как меняется объем продаж и насколько прибыльно спецпредложение. Затем это предложение получала более широкая аудитория.

В результате пилота проектная команда определила наиболее прибыльные механики акций и коммуникаций «Пятерочки». Маржинальность отдельных предложений была вдвое выше среднего показателя до автоматизации этой функции. В будущем, помимо функциональных доработок, команды планируют создать аналогичные системы, работающие для real-time- и онлайн-маркетинга.

«Для нас цифровое взаимодействие с покупателем крайне важно, так как мы хотим не просто отвечать его запросам, но и опережать их. Поэтому персонализация подхода к каждому клиенту среди приоритетных направлений развития торговой сети, и технология Reinforcement learning — один из важных инструментов для реализации этой задачи. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта в области машинного обучения и не планируем останавливаться на этом. В ближайшее время покупателей „Пятерочки“ ждет еще множество уникальных предложений, которые будут основаны на глубоком понимании их потребностей и интересов», — сообщила директор департамента маркетинга торговой сети «Пятерочка» Александра Калюкина.

«Это был важный и интересный для наших команд проект. Мы провели первое на рынке внедрение обучения с подкреплением для оффлайн целевого маркетинга. Создание подобных прескриптивных систем, является важным направлением как в маркетинге так и в аналитике в целом. Это позволяет получить не набор отчетов и прогнозов, а готовое руководство к действию. Мы очень благодарны за доверие оказанное нам департаментом маркетинга „Пятерочки“ и возможность вместе создавать прогрессивные аналитические инструменты», — Валентин Маренич, Руководитель направления Advanced Analytics GlowByte Consulting.

Компании и сервисы: Пятерочка
Автор: Анна
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