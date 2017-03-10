+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

X5 Retail Group протестирует онлайн-заказ продуктов на своих сотрудниках

X5 Retail Group начала тестирование онлайн-супермаркета «Перекресток». На пять недель сотрудникам центрального офиса X5 Retail Group (около 2000 человек) предоставлена возможность заказать доставку товаров из «Перекрёстка» на дом, после чего будет определена дата тестового запуска для жителей Москвы. Тестирование в таком формате позволит компании более точно определить финальную конфигурацию набора опций и услуг для будущих пользователей сервиса.

«Запуск сервиса для заказа продуктов из супермаркета — это еще один шаг сети «Перекресток» навстречу современной омниканальности. Благодаря новому сервису мы сокращаем расстояние между супермаркетом и клиентами, укрепляя их лояльность за счет упрощения и ускорения процесса покупки продуктов», – комментирует Денис Васильев, директор по электронной коммерции торговой сети «Перекресток».

Во II квартале 2017 года сервис по доставке товаров из «Перекрёстка» станет доступным для жителей Юго-Запада Москвы и некоторых городов Подмосковья, которые находятся недалеко от ЮЗАО. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья, получат возможность пользоваться сервисом в течение 2017 года.

Для клиентов онлайн-магазина будет доступна вся ассортиментная матрица «Перекрёстка», насчитывающая свыше 13 тысяч наименований товаров, за исключением кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в обычном супермаркете «Перекрёсток».

В период тестирования доставка продуктов происходит на следующий день после заказа. Предусмотрено несколько временных интервалов доставки, их количество может быть скорректировано в большую или в меньшую сторону по результатам этого или следующих этапов пилотного проекта. Впоследствии клиентам также будет доступен самовывоз товаров из магазина — покупатели смогут выбрать товары на сайте и получить уже собранные заказы в ближайшем к ним супермаркете. 

Для заказа товаров на сайте «Перекрестка» дополнительная регистрация не требуется. Если покупатель укажет номер карты лояльности в момент заказа или зарегистрируется на сайте, он сможет пользоваться всеми преимуществами программы лояльности, например, получать дополнительные скидки, накапливать  и тратить баллы программы

Для сотрудников Х5 – участников проекта по тестированию онлайн-супермаркета доставка бесплатна. После завершения тестирования стоимость доставки будет исчисляться в зависимости от расстояния, времени доставки и количества товаров в заказе.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 марта / Комментарии
«Почта России» запустит продажу продуктов питания через печатные каталоги

«Почта России» запустит продажу продуктов питания через печатные каталоги

«Почта России» планирует запустить пилотный проект по продаже продуктов питания через печатные каталоги, которые распространяются по отделениям почтовой сети. Запуск проекта запланирован на третий квартал 2017 года. На первом этапе он будет работать на Урале или в Сибири.

далее →

1 марта / Комментарии
Ozon и «Аптечная сеть 36,6» договорились о онлайн-продаже лекарств

Ozon и «Аптечная сеть 36,6» договорились о онлайн-продаже лекарств

Крупнейший в России аптечный ритейлер «Аптечная сеть 36,6» (управляет сетями «Горздрав», «36,6», «Норма») и торговая площадка Ozon запустили совместный проект по онлайн-продаже лекарств

далее →

1 марта / Комментарии
Основатель «Сотмаркета» Всеволод Страх с партнёрами запустили маркетплейс подержанных ювелирных украшений

Основатель «Сотмаркета» Всеволод Страх с партнёрами запустили маркетплейс подержанных ювелирных украшений

Основатель онлайн-магазина «Сотмаркет» Всеволод Страх вместе с партнёрами запустил новый проект — платформу по продаже подержанных ювелирных украшений Goldprice.ru. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. 

далее →

22 февраля / Комментарии
Natura Siberica объявила о запуске интернет-магазина

Natura Siberica объявила о запуске интернет-магазина

Российская бренд Natura Siberica объявил о запуске интернет-магазина c доставкой по всей России.На сайте можно купить средства для ухода за кожей лица, тела, волосами и полостью рта. В первый месяц работы магазина заказы дороже 1 500 рублей доставят бесплатно.

далее →

20 февраля / Комментарии
Mars запустил в России онлайн-бутик конфет

Mars запустил в России онлайн-бутик конфет

Производитель шоколада Mars запустил в России онлайн-бутик конфет ручной работы под брендом "А. Коркунов".
В ассортименте интернет-магазина 12 наборов c 14 вкусами конфет ручной работы.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!