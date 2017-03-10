X5 Retail Group протестирует онлайн-заказ продуктов на своих сотрудниках

X5 Retail Group начала тестирование онлайн-супермаркета «Перекресток». На пять недель сотрудникам центрального офиса X5 Retail Group (около 2000 человек) предоставлена возможность заказать доставку товаров из «Перекрёстка» на дом, после чего будет определена дата тестового запуска для жителей Москвы. Тестирование в таком формате позволит компании более точно определить финальную конфигурацию набора опций и услуг для будущих пользователей сервиса.

«Запуск сервиса для заказа продуктов из супермаркета — это еще один шаг сети «Перекресток» навстречу современной омниканальности. Благодаря новому сервису мы сокращаем расстояние между супермаркетом и клиентами, укрепляя их лояльность за счет упрощения и ускорения процесса покупки продуктов», – комментирует Денис Васильев, директор по электронной коммерции торговой сети «Перекресток».

Во II квартале 2017 года сервис по доставке товаров из «Перекрёстка» станет доступным для жителей Юго-Запада Москвы и некоторых городов Подмосковья, которые находятся недалеко от ЮЗАО. Жители других административных округов Москвы, а также ближайшего Подмосковья, получат возможность пользоваться сервисом в течение 2017 года.

Для клиентов онлайн-магазина будет доступна вся ассортиментная матрица «Перекрёстка», насчитывающая свыше 13 тысяч наименований товаров, за исключением кулинарной продукции со сверхкороткими сроками годности, а также алкоголя и табака. Цены на продукты для заказа онлайн идентичны ценам в обычном супермаркете «Перекрёсток».

В период тестирования доставка продуктов происходит на следующий день после заказа. Предусмотрено несколько временных интервалов доставки, их количество может быть скорректировано в большую или в меньшую сторону по результатам этого или следующих этапов пилотного проекта. Впоследствии клиентам также будет доступен самовывоз товаров из магазина — покупатели смогут выбрать товары на сайте и получить уже собранные заказы в ближайшем к ним супермаркете.

Для заказа товаров на сайте «Перекрестка» дополнительная регистрация не требуется. Если покупатель укажет номер карты лояльности в момент заказа или зарегистрируется на сайте, он сможет пользоваться всеми преимуществами программы лояльности, например, получать дополнительные скидки, накапливать и тратить баллы программы

Для сотрудников Х5 – участников проекта по тестированию онлайн-супермаркета доставка бесплатна. После завершения тестирования стоимость доставки будет исчисляться в зависимости от расстояния, времени доставки и количества товаров в заказе.