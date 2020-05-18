X5 Retail Group разработал планшет для повышения эффективности работы торговых точек
Компани X5 Retail Group продолжает развитие линейки собственных высокотехнологичных продуктов. На базе лаборатории инноваций компания разработала многофункциональное устройство, которое одновременно является точкой взаимодействия с покупателем и системой лояльности, винным сомелье, прайсчекером, порталом вакансий и окном обратной связи.
В рамках пилота планшет тестируется в 10 магазинах «Пятёрочка», а в ближайшее время будет установлен ещё в 54 магазинах торговой сети. Функционал устройства легко адаптируется под разные бизнес-задачи за счёт технических и программных возможностей, заложенных при разработке. Уже сейчас с помощью планшета можно проверить цены в магазине, пройти опрос, получить персональное предложение или оставить отзыв. На 15-дюймовом сенсорном экране демонстрируется реклама и происходит информирование покупателя о специальных продуктовых предложениях. Устройство оснащено встроенными динамиками и микрофоном для голосовых сервисов, есть возможность сбора NPS и оценки товара.
Функционал устройства рассчитан не только на покупателей, но и влияет на повышение эффективности работы персонала торговой точки. С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой — остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени. Также устройство предоставляет информационный сервис для сотрудников «Пятёрочки»: доступ в личный кабинет, к учебно-информационному порталу и другим сервисам. В ближайшем времени в планшете будут появляться новые функции.
В 30 супермаркетах «Перекрёсток» устройство будет выполнять задачи винного сомелье. С помощью планшета покупатель сможет выбрать вино, исходя из своих предпочтений, получить рекомендацию, а также подробную информацию о продукте. По «воздуху» планшет способен направлять данные о выбранном покупателем товаре на электронный ценник. Ценник начинает светиться, помогая определить, где находится нужный объект.
Программное обеспечение устройства разработано в Х5 и входит в единую систему с другими продуктами лаборатории инноваций — кассой самообслуживания и терминалом лояльности. Интерфейс основан на WEB-технологии для быстрой адаптации и изменений.
Результаты пилота технологической новинки показали рост NPS («удовлетворенности покупателей»), более глубокое знание о потребностях клиентов, повышение РТО, снижение издержек на найм линейного персонала, более точный учёт рабочего времени, уменьшение количества нарушений и ошибок при табелировании.