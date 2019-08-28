X5 Retail Group разработала кассу самообслуживания нового поколения

X5 Retail Group на базе собственной лаборатории инноваций разработала кассу самообслуживания (КСО) нового поколения. Это первый hard- и soft-ware-продукт, полностью созданный в Х5. 67 аппаратов уже установлены в 11 магазинах «Пятёрочка». В серийном выпуске касса X5 обходится значительно дешевле аналогов систем самообслуживания, а по функционалу превосходит их.

КСО нового поколения оснащена новейшими технологиями: качественным 22.5″ Full HD мультитач экраном, укрупненным 2D сканнером с быстрым распознаванием всех типов штрих-кодов, стереодинамиками и микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой. КСО не оборудована купюроприемником, поэтому не требует инкассации и позволяет минимизировать время оплаты за счет безналичной оплаты. Интерфейс касс нового поколения разработан на основе дизайна аналогичных аппаратов в сетях фастфуда, которыми уже привык пользоваться российский потребитель. Обслуживание и поддержка кассы при этом обходятся значительно дешевле рыночных аналогов, так как в разработке использовано не стороннее, а собственное серийное кассовое ПО Х5, такое же, как на сотнях тысяч классических касс.

На втором этапе реализации проекта запланирована интеграция весовой платформы и установка программного обеспечения для быстрых платежей через QR-коды. Касса самообслуживания способна адаптироваться под новые сценарии использования и формы оплаты — она уже оснащена 3D-камерой для оплаты по технологии Face ID. Интерфейс кассы выполнен на базе веб-технологий и может использоваться для рекламной коммуникации, персонального промо и прямого взаимодействия с покупателем.

«Уже сегодня новой кассой самообслуживания могут воспользоваться тысячи посетителей „Пятёрочки“, решение позволяет существенно ускорить процесс покупки, сократить очереди, повысить эффективность работы кассового узла магазина. Внедрение легко масштабируемой технологии меняет облик магазина — позволит обслуживать больший трафик меньшими ресурсами, экономя при этом время наших покупателей и улучшая их потребительский опыт», — комментирует Иван Мельник, директор по инновациях X5 Retail Group.

Группа из 4-6 КСО, занимающие площадь одного стандартного кассового узла, привлекает до 30% трафика. Установка касс нового поколения способствует улучшению NPS (удовлетворенность посетителей), а также позволяет повысить эффективность работы кассиров и пропускную способность торговой точки. Группу из нескольких КСО обслуживает один сотрудник-ассистент. Он помогает посетителям обучиться работе с кассой, взвесить товар, при необходимости контролирует процесс покупок и верифицирует покупку алкоголя и табака. Пилот, прошедший на базе лаборатории, показал, что большинство постоянных покупателей осваивают интуитивно понятный интерфейс нового «цифрового кассира» с первого посещения, после чего начинают использовать технологию регулярно.

По итогам первого этапа тестирования, который продлится до 30 сентября, будет собрана обратная связь от покупателей, принято решение о доработках продукта и разворачивании проекта на другие магазины. КСО нового поколения планируется использовать во всех торговых сетях Х5.