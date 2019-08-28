+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

X5 Retail Group разработала кассу самообслуживания нового поколения

X5 Retail Group на базе собственной лаборатории инноваций разработала кассу самообслуживания (КСО) нового поколения. Это первый hard- и soft-ware-продукт, полностью созданный в Х5. 67 аппаратов уже установлены в 11 магазинах «Пятёрочка». В серийном выпуске касса X5 обходится значительно дешевле аналогов систем самообслуживания, а по функционалу превосходит их.

КСО нового поколения оснащена новейшими технологиями: качественным 22.5″ Full HD мультитач экраном, укрупненным 2D сканнером с быстрым распознаванием всех типов штрих-кодов, стереодинамиками и микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой. КСО не оборудована купюроприемником, поэтому не требует инкассации и позволяет минимизировать время оплаты за счет безналичной оплаты. Интерфейс касс нового поколения разработан на основе дизайна аналогичных аппаратов в сетях фастфуда, которыми уже привык пользоваться российский потребитель. Обслуживание и поддержка кассы при этом обходятся значительно дешевле рыночных аналогов, так как в разработке использовано не стороннее, а собственное серийное кассовое ПО Х5, такое же, как на сотнях тысяч классических касс.

На втором этапе реализации проекта запланирована интеграция весовой платформы и установка программного обеспечения для быстрых платежей через QR-коды. Касса самообслуживания способна адаптироваться под новые сценарии использования и формы оплаты — она уже оснащена 3D-камерой для оплаты по технологии Face ID. Интерфейс кассы выполнен на базе веб-технологий и может использоваться для рекламной коммуникации, персонального промо и прямого взаимодействия с покупателем.

«Уже сегодня новой кассой самообслуживания могут воспользоваться тысячи посетителей „Пятёрочки“, решение позволяет существенно ускорить процесс покупки, сократить очереди, повысить эффективность работы кассового узла магазина. Внедрение легко масштабируемой технологии меняет облик магазина — позволит обслуживать больший трафик меньшими ресурсами, экономя при этом время наших покупателей и улучшая их потребительский опыт», — комментирует Иван Мельник, директор по инновациях X5 Retail Group.

Группа из 4-6 КСО, занимающие площадь одного стандартного кассового узла, привлекает до 30% трафика. Установка касс нового поколения способствует улучшению NPS (удовлетворенность посетителей), а также позволяет повысить эффективность работы кассиров и пропускную способность торговой точки. Группу из нескольких КСО обслуживает один сотрудник-ассистент. Он помогает посетителям обучиться работе с кассой, взвесить товар, при необходимости контролирует процесс покупок и верифицирует покупку алкоголя и табака. Пилот, прошедший на базе лаборатории, показал, что большинство постоянных покупателей осваивают интуитивно понятный интерфейс нового «цифрового кассира» с первого посещения, после чего начинают использовать технологию регулярно.

По итогам первого этапа тестирования, который продлится до 30 сентября, будет собрана обратная связь от покупателей, принято решение о доработках продукта и разворачивании проекта на другие магазины. КСО нового поколения планируется использовать во всех торговых сетях Х5.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

28 августа / Комментарии
Связной: Bluetooth-наушники вытесняют проводные

Связной: Bluetooth-наушники вытесняют проводные

По данным ритейлера «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть»), с января по июнь этого года россияне купили более 10,5 миллионов наушников на сумму 16,6 млрд рублей, причём более половины выручки пришлось на продажи Bluetooth-наушников. 

далее →

28 августа / Комментарии
На ценниках торговой сети «Гулливер» появится рейтинг товаров

На ценниках торговой сети «Гулливер» появится рейтинг товаров

С 22 августа 2019 года в магазинах региональной торговой сети «Гулливер» появились ценники нового образца: помимо стоимости, для каждого товара указан его рейтинг, построенный на базе оценок пользователей сервиса Rate&Goods.

далее →

27 августа / Комментарии
Исследование отечественного рынка франшиз

Исследование отечественного рынка франшиз

Комитет по торговле «Деловой России» совместно с сообществом предпринимателей «Бибосс» провели исследование, нацеленное на изучение отечественного рынка франшиз.

далее →

26 августа / Комментарии
Итоги первого полугодия 2019 года Группы «М.Видео-Эльдорадо»

Итоги первого полугодия 2019 года Группы «М.Видео-Эльдорадо»

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» раскрыла сокращённые неаудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года.

далее →

26 августа / Комментарии
У розничных магазинов появилась своя ассоциация

У розничных магазинов появилась своя ассоциация

Объединение розничных магазинов под названием «АМАРТ» — Ассоциация Магазинов Розничной Торговли объявляет об официальном запуске. За два месяца работы проект объединил 68 магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!