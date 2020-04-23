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X5 Retail Group разработала «умные весы»

Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», продолжает развитие дистанционных сервисов, которые способствуют минимизации контактов в период сложной эпидемиологической ситуации.

На базе собственной лаборатории инноваций компания разработала «умные весы» — устройство, которые автоматически распознаёт весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты. Новая разработка позволяет ускорить время операций на кассе, сделать процесс покупок ещё более безопасным и удобным для клиентов.

По статистике торговой сети «Пятёрочка» весовые товары входят в 30% чеков. В течение одного часа кассир взвешивает продукты около 47 раз, каждая операция занимает в среднем 14,5 секунд. «Умные весы» помогают кассирам существенно сократить это время и значительно ускорить обслуживание покупателей. Система весов, оснащенная компьютерным зрением, самостоятельно распознаёт товар даже в пакете, таким образом, пропускная способность каждой кассы увеличивается. В целом, только в расчете на один магазин пропускная способность увеличивается на 20 000 человек в год, а годовая экономия времени на обслуживании покупателей на кассе составит не менее 1300 часов.

Устройство монтируется на существующую весовую платформу и состоит из камеры и вычислительного модуля, которые передают данные в общую нейросеть. Пилотирование «умных весов» прошло в 10 магазинах «Пятёрочка», где была выявлена точность распознавания объектов до 98,4%. По мере тестирования нейросеть, которая использовалась в системе компьютерного зрения, постоянно обучалась и повышала точность распознавания.

«В ассортименте магазина „Пятёрочка“ в среднем находится 160-180 различных весовых товаров. Задача кассира при работе с таким товаром — найти товар в иерархическом меню на клавиатуре или по памяти вбить PLU из 3-8 цифр. „Умные весы“ позволяют оптимизировать операции: покупателю не нужно искать весы самообслуживания, а персоналу — запоминать код товара. „Умные весы“ — пример внедрения инновационного продукта, который решает реальную бизнес-задачу ритейла. Важно, что и сами кассиры в рамках пилота отмечали удобство системы и существенное ускорение операций», — рассказал Сергей Попов, директор по операциям и розничным технологиям торговой сети «Пятёрочка».

В результате пилота принято решение о развитии проекта и установке 500 «умных весов» в 100 магазинах сети «Пятёрочка». Систему планируется также интегрировать в собственные кассы самообслуживания Х5.

Автор: Анна
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