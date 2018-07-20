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X5 Retail Group решил работать с поставщиками по новой схеме

Холдинг X5 Retail Group запустит тестирование системы, которая позволит небольшим производителям скоропортящихся товаров появиться в онлайн-магазине «Перекрёстка» без необходимости отгружать ритейлеру большие партии заранее. Об этом пишут «Ведомости».

Процесс заказа будет выглядеть так: клиент выбирает товары на сайте «Перекрёстка», а партнёр должен будет за 5-10 часов привезти нужные продукты на точку упаковки заказа — либо в магазин, обслуживающий заказы, либо на специальный магазин-склад.

В X5 называют такую систему «маркетплейсом», но она больше похожа на дропшиппинг, указывает партнер Data Insight Федор Вирин. Позже в «Перекрёстке» может быть запущена традиционная модель маркетплейса, при которой офлайн-магазины будут работать только в режиме точек выдачи заказов, которые оформляются напрямую у производителя.

Холдинг планирует запустить проект в Москве в сентябре 2018 года, а в Санкт-Петербурге — в октябре, одновременно со стартом местного интернет-магазина.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Ведомостям», что видит изъяны в системе — например, дополнительные расходы на перевозку товара. «Вызывают вопросы и сроки доставки в 5–10 часов. Уложиться в них по объективным причинам смогут далеко не все поставщики, а следовательно, возможен рост штрафов за недопоставку или несвоевременную поставку», — добавил он. По его мнению, сервис будет полезен для дорогих товаров, у которых логистика стоит не на первом месте: например, элитных сыров и мясных изделий.

Автор: Анна
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