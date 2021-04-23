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X5 Retail Group решила возродить проект по созданию фармацевтического маркетплейса

Торговая сеть «Перекресток» получила бессрочную лицензию на занятие фармацевтической деятельностью, сообщает «Коммерсантъ». Владелец компании, X5 Retail Group, планирует запустить продажу лекарств и сопутствующих товаров в декабре. Однако ритейлер не будет создавать отдельную интернет-аптеку. Вместо этого он расширит ассортимент Vprok.ru.

Сейчас продавать безрецептурные препараты могут только интернет-магазины, имеющие специальную лицензию и заключившие партнерство с аптечными сетями. Вскоре аптекам могут разрешить работать через агрегаторы и маркетплейсы, соответствующий проект постановления подготовлен Минздравом и направлен в правительство. Именно на него и рассчитывает X5 Retail Group, говорят источники издания.

Это не первая попытка ритейлера освоить фармацевтический бизнес. В 2019 г. он решил развивать маркетплейс apteka.perekrestok.ru. Бизнес-модель предполагала открытие аптечных пунктов и пунктов выдачи заказов в магазинах X5 Retail Group. Среди партнеров были компании «Здравсервис», «Сантэнс» и «Еаптека». Позже проект был заморожен, X5 Retail Group посчитала более эффективным развивать собственную онлайн-площадку, писали «Ведомости».

В настоящее время на сайте Vprok.ru имеется промораздел «Аптека», но там представлены БАДы, спортивное питание, средства личной гигиены, товары для красоты.

Автор: Анна
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