X5 Retail Group создал подразделение big data

Крупнейший ретейлер X5 Retail Group создал отдельное подразделение, которое займется проектами в сфере big data. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана для сотрудников.

Использование big data поможет получать более качественные данные о клиентах и сможет стать новым источником дохода за счет монетизации этих данных, говорится в письме. В покупке данных могут быть заинтересованы телекоммуникационные и digital-компании, а также банки, с рядом из них уже идут переговоры, пояснил Шехтерман.

Увеличение торговых площадей и инфляция перестают быть ресурсом для роста эффективности X5, поэтому принято решение найти новые источники этого роста, в том числе за счет работы с big data. Для этого компания создает новое подразделение по проектам big data, которая будет подчиняться самому Шехтернаму, а руководить дирекцией будет директор по стратегии группы Антон Мироненков.

«У нас в компании выделено отдельное подразделение, которое будет фокусироваться на анализе „больших данных“. Мы считаем это направление стратегическим, что будущее ретейла связано с тем, как быстро ретейлеры научатся использовать для оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта те данные, которые мы каждый день генерируем в больших достаточно количествах», — сообщил Мироненков.

Группа намерена обновить стратегию форматов X5 и найти новые точки для роста, в том числе за счет технологических платформ, например, «омниканальной» торговли (использование всех возможных каналов для онлайн- и офлайн-продаж) и marketplaces (интернет-площадка, где продажи осуществляют несколько не связанных друг с другом продавцов).

Наиболее известный пример использования big data в продуктовом ритейле в России — это опыт «Ленты», в которой за это направление отвечает специальная группа. Источником дохода выступает карта лояльности, с которой совершаются до 95% всех покупок в сети, однако «Лента» работает и с другой информацией, например, с данным из соцсетей. В компании поясняют, что big data нужна для анализа поведения покупателей и более персонифицированного общения с ними. Свои команды по big data есть также в «Магните» и в «Дикси».