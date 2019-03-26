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X5 Retail Group стала членом АКИТ

X5 Retail Group стала новым членом Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, приведенным в сообщении ассоциации, у Х5 «амбициозные планы в сфере интернет-торговли». «Я убежден, что компетенции и сильная экспертиза АКИТ в этих вопросах однозначно помогут в достижении намеченных целей», — отметил он.

Х5 запустила онлайн-продажи в апреле 2017 года, открыв интернет-магазин своих супермаркетов «Перекресток» в Москве. Осенью 2018 года открылся интернет-магазин «Перекрестка» в Санкт-Петербурге.

Омниканальный подход внедряется и в других сетях Х5. Гипермаркеты «Карусель» в прошлом году запустили сервис доставки через агрегаторы iGoods и Instamart. В планах на 2019 год — запуск услуги click & collect. В 2019 году сеть магазинов «у дома» «Пятерочка» также протестирует новые сервисы, в частности — доставку товаров из магазинов в домохозяйства, расположенные поблизости, и пункты выдачи заказов в магазинах.

Автор: Анна
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