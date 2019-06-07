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X5 Retail Group установит автоматы по приему использованной пластиковой тары

Компании X5 Retail Group и Unilever подписали соглашение об установке в московских магазинах автоматов по приему использованной пластиковой тары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на их совместное заявление.

Сначала компании проведут пилотное тестирование, после чего договорятся о масштабах проекта. На первом этапе специальные фандоматы установят в магазинах сетей «Перекресток» и «Карусель» в Москве. Покупателей, сдающих пластиковую тару, будут поощрять скидками на продукцию.

Впоследствии Unilever будет производить из переработанного полимерного сырья экологичные упаковки. Компания планирует полностью перейти на такую упаковку во всем мире к 2025 г.

«Х5 отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в магазинах сетей в процессе торговли», — рассказал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.

В конце мая стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос обязательного приема супермаркетами пластиковой и стеклянной тары у населения.

Автор: Анна
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