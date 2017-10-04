X5 Retail Group выставила на продажу гипермаркеты «Карусель»

X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», выставила на продажу свои гипермаркеты «Карусель». Об этом сообщает РБК.

Речь идет о продаже по схеме sale and leaseback, то есть продаже с последующим заключением долгосрочного договора аренды. В X5 Retail Group не комментируют ситуацию.

О том, что «Карусель» нуждается в новой концепции, главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман заявлял еще в конце 2016 года. По его словам, сейчас «Карусель» не обладает яркими отличиями от гипермаркетов-конкурентов. Хорошие показатели сегмент показывал только в выгодных локациях. Однако речи о том, чтобы уходить с рынка гипермаркетов, не идет, подчеркивал тогда Шехтерман.



Решение X5 Retail Group своевременно и обоснованно, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, сейчас собственная недвижимость для ретейлера уже является не конкурентным преимуществом, а скорее, наоборот, формирует дополнительные риски и лишает гибкости. Бурмистров оценил потенциальную выручку X5 Retail Group от сделки в сумму от 20 млрд рублей.

На конец июня 2017 года X5 Retail Group управляла 90 гипермаркетами «Карусель», из них 33 — отдельно стоящие. Их площадь — 379,7 тыс. и 159 тыс. кв. м соответственно. Сколько «Каруселей» расположено на принадлежащих X5 площадях, а сколько — на арендуемых, не уточняется.

Сеть гипермаркетов X5 Retail Group растет гораздо медленнее остальных ее форматов, хуже нее растет только выручка сети «Экспресс», указывает РБК. За первые шесть месяцев выручка всех «Каруселей» выросла на 9%, до 42,6 млрд руб. Для сравнения: у «Пятерочки» выручка выросла на 31%, до 472,7 млрд руб.