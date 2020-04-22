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X5 Retail Group взяла на работу робота-«финансиста»

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила робота для автоматизации работы финансов в части управления банковскими счетами. Программное решение полностью разработано в лаборатории роботизации Х5.

Робот без участия человека принимает выписки из программного обеспечения «Банк-Клиент», загружает их в учетную систему компании и выкладывает в электронный архив образы выписок в PDF формате. На текущий момент уже автоматизировано более 60% объёма выписок по счетам компании и сетей. Проект запущен на полную мощность, к системе подключено несколько банков.

Внедрение технологии позволяет повысить эффективность сотрудников, ускорить процессы работы над выписками и платежами, а также усилить безопасность проводимых операций. Высвобождаемое время сотрудников будет использовано для поддержания новых направлений бизнеса компании.

«Автоматизация процессов, решение задач программной роботизации для облегчения рутинных операций в больших объёмах – важная часть цифровой трансформации компании. Мы рады сообщить, что запустили в эксплуатацию первого в корпоративном казначействе робота для работы со счетами. Мы планируем развивать применение таких технологий и распространить их на другие финансовые функции, что позволит повысить эффективность работы, ускорить операции и исключить возможность человеческой ошибки в стандартных процессах», — комментирует главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

Лаборатория роботизации (RPA) X5 была создана в июле 2019 года и является отдельным инновационным направлением развития компании. Задача лаборатории - выявлять и оцифровывать те «аналоговые» процессы, где роботизация может за короткий срок принести максимальный экономический эффект, вплоть до их полной автоматизации на следующих, более масштабных этапах проектов. Роботизация помогает сократить трудозатраты в десятках бизнес-процессов и повысить производительность труда. На основе системного анализа рутинных процессов в Х5 были сформированы реестры процессов для запуска роботов и уникальная методология скрининга.

Автор: Анна
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