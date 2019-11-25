X5 Retail Group запускает доставку продуктов для малого и среднего бизнеса

X5 Retail Group запустила в тестовом режиме доставку продуктов для ресторанов, кафе, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов. Заказы будут осуществляться на базе онлайн-магазина супермаркета «Перекресток», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Х5.

Чаще всего юрлица заказывают скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия, бакалею, напитки, бытовую химию — 21−23 товара весом 20−30 кг за раз. Их средний чек — около 7000 руб., в 2 раза выше, чем у покупателей-физлиц. Корпоративным клиентам доступен весь ассортимент онлайн-площадки — более 24 тыс. товаров. В будущем предложение для юрлиц расширится: товары будут вводиться в ассортимент, если они будут востребованы у многих клиентов, а не у кого-то одного.

Собеседник в крупной промышленной компании с головным офисом в Москве полагает, что его офис мог бы закупать воду, кофе, чай и в «Перекрестке», если его предложение будет выгоднее, чем у нынешних поставщиков. А ресторанам «Перекресток-онлайн» пока неинтересен, считает владелец ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов: для дорогих заведений там слишком простые продукты, для демократичных — слишком высокие цены.

Онлайн-продажи юрлицам товаров повседневного спроса, для дома и канцтоваров в 2018 г. превысили 120 млрд руб., оценивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Для сравнения: интернет-продажи физлицам аналогичных товаров — около 250 млрд руб. за 2018 г., добавляет эксперт. По данным Russia Top Online Food Retail, рынок онлайн-доставки продуктов питания самими ритейлерами и службами доставки по итогам 2018 года вырос на 50%, до 23 млрд рублей.

Сейчас крупнейшие игроки в доставке товаров повседневного спроса юрлицам — Metro Cash & Carry, «Комус» и «Самсон-опт». Metro специализируется на доставке в офисы, гостиницы, рестораны и кафе. В ее онлайн-ассортименте 35 000 товаров: продукты, хозтовары и др. Среди клиентов Metro, по словам его представителя, рестораны Novikov Group, отели Hyatt и Marriott. «Комус» и «Самсон-опт» работают с офисами, производствами и мелкой розницей. Они продают канцтовары, электронику, мебель, воду, снеки и нескоропортящиеся продукты питания.