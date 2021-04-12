X5 Retail Group запускает платформу с рецептами и сравнением цен

X5 Retail Group запускает медиаплатформу о еде, об этом сообщает РБК соссылкой на главу X5 Retail Group Игоря Шехтермана. В платформу войдут сайт и приложение с рецептами и сайты для сравнения цен. Она будет доступна «через несколько месяцев», руководить ею будет выходец из «Яндекса» Николай Шестаков.

Цель компании на 2021−2023 годы — присутствие на всех этапах клиентского пути вокруг еды. По словам Шехтермана, медиаплатформа позволит потребителю общаться непосредственно с компанией, а она уже будет ему подсказывать, где и что можно приобрести.

«Сегодня покупатель еще до похода в магазин начинает свой клиентский путь через мобильный телефон, когда он смотрит сервисы сравнения цен, заходит на какие-то сайты по кулинарному искусству и пытается решить, что ему приготовить. А затем выбирает, пойти за продуктами в магазин или заказать их онлайн». Игорь Шехтерман, глава X5 Retail Group

Также X5 Retail Group выходит в сегмент dark kitchen — рестораны, работающие только на доставку. Для этого группа приобрела компанию «Много лосося». Переговоры шли с конца 2020 года, сделка была закрыта в конце марта, ее сумма не раскрывается. До конца 2021 года основное развитие сервиса готовой еды будет в Москве, в дальнейшем компания планирует экспансию в регионах.

«Много лосося» был создан в 2018 году, в нее входят четыре бренда — «Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы № 1» и Yaji. Компания работает как dark kitchen с заказами через агрегаторы доставки готовых блюд, у нее 25 «темных кухонь» в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону.

По словам Шехтермана, X5 Retail Group выходит в новые сегменты через партнеров, которые после покупки остаются самостоятельными компаниями. «Много лосося» также останется операционно самостоятельным и сохранит всю команду, он по-прежнему будет доступен в агрегаторах Delivery Club и «Яндекс.Еда».