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X5 Retail Group запустила аналитический сервис для поставщиков

X5 Retail Group запустила программный продукт для своих поставщиков. Новое решение для категорийной и потребительской аналитики полностью разработано в дирекции больших данных X5 Retail Group.

Программный продукт «Big Analytical Platform», развернутый на онлайн-платформе, позволяет пользователям формировать отчёты с использованием базы данных истории покупок с товарами категорий поставщика в торговых сетях Х5. Таким образом, партнёры компании получают универсальный инструмент, позволяющий анализировать не только продажи, но и другие важные показатели, выявлять источники изменения спроса и переключений потребителей на конкурирующие торговые марки, определять ротацию покупателей бренда и изменение их привычек и потребностей.

На основе истории покупок и потребительском поведении сформирована база аналитических модулей, которые позволяют использовать инсайты для улучшения показателей бизнеса. Сейчас партнёрам Х5 доступен функционал для формирования трёх отчетов (диагностика категории, источники продаж, миграция покупателей), в 2020 году компания планирует реализовать еще 8 модулей для анализа промо, корзины, дерева принятия решений, профиля покупателя, а также тестирования, кластеризации магазинов, трекинга запуска новинок.

«Мы, как ритейл, ближе всего к потребителю и, безусловно, обладаем максимально глубокими данными о том, как меняется поведение, корзина, предпочтения нашего покупателя. Новый сервис предоставляет нашим партнёрам уникальную для рынка аналитику как по содержанию, так и по срокам её получения. Его модули позволяют выявить множество инсайтов об изменении продаж и их причинах. Запуск этого программного продукта — важный шаг в нашей стратегии создании готовых аналитических продуктов для разных бизнесов».

Дмитрий Прусов, директор департамента развития продуктов больших данных X5 Retail Group.

В процессе создания программного продукта компанией Х5 Retail Group было проведено множество пилотов на базе модулей аналитического сервиса. В частности, оценивалась успешность запусков брендов-новинок (эффективность запуска в сравнении с аналогичными запусками, длительность «эффекта новизны» для покупателя, источники продаж и доля каннибализации); digital-кампаний и мультикатегорийных тестов в магазинах Х5 (эффективность в сравнении с контрольной группой покупателей/магазинов, уровень возврата инвестиций, источники изменения продаж, инкрементальность прироста продаж для категории, факторы, влияющие на изменение потребления).

По вопросам получения права использования программного продукта поставщику следует обратиться в департамент больших данных X5. Предлагаемое решение формируется, исходя из выбранной конфигурации программного продукта (выбранного функционала по генерации отчетов, интересующих категорий, количества учетных записей и других факторов).

Автор: Анна
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