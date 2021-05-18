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X5 Retail Group запустила ребрендинг

Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», анонсирует проведение ребрендинга. Новый логотип — X5 Group, отражает выход бизнеса группы за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды. Смена логотипа и визуального стиля приурочена к 15-летию компании, который Х5 отмечает сегодня.

Стратегия группы предусматривает присутствие на всех этапах «клиентского» пути, который начинается задолго до входа в магазин. Опираясь на ключевые покупательские миссии, связанные с едой, компания стремится помогать потребителям со всем спектром задач, которые человек решает в рамках организации своего питания. Таким образом, деятельность Х5 выходит за пределы продовольственной розницы, охватывая различные цифровые сервисы на рынке еды и в смежных областях.

В рамках подготовки нового логотипа было разработано несколько концепций, проведены качественные и количественные исследования, по итогам которых был выбран логотип с зелёным листком, предложенный брендинговым агентством LINII. Эта концепция отражает фокус Х5 на устойчивом развитии, частью которого является забота о сообществе, здоровье и окружающей среде. Поэтому в новом логотипе на смену строгой оранжевой стрелке пришёл зелёный листок, символизирующий свежесть, здоровье, заботу об экологии.

«Зелёный листок — живой и близкий к природе символ. Его расположение и устремленность вверх символизирует лидерство, быстрый рост и развитие. Листок как будто бережно укрывает буквы X5, связывая буквы названия и символ в единое целое, но при этом сам знак выглядит очень динамичным и современным. Новый знак — про лидерство, экологичный подход к бизнесу и устойчивое развитие», — пояснил Михаил Губергриц, творческий директор и основатель брендингового агентства LINII.

«Х5 динамично развивается и меняется в соответствии с потребностями и ожиданиями наших покупателей. Сегодня компания отмечает свой день рождения и представляет новый логотип и фирменный стиль, которые отражают произошедшие за 15 лет изменения. В то же время неизменной осталась миссия X5: улучшать качество жизни людей, предлагая доступные и полезные продукты, вкусную еду, помогая в ежедневных заботах», — подчеркнула начальник управления по корпоративному бренду Х5 Галина Секиринская.

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года, он начнется с ребрендинга корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и продукты B2B.

Автор: Анна
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