X5 Retail Group запустила тестирование видеоаналитики в сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток»

X5 Retail Group запустила пилот по видеоаналитике полок и зоны фруктов и овощей в своих торговых сетях. Решение позволяет в режиме реального времени 24/7 отслеживать наличие товара и своевременно информировать персонал о необходимости пополнения полок.

Пилот проводится в 38 магазинах «Пятёрочка» и 6 супермаркетах «Перекрёсток» Москвы и Московской области. После его проведения и достижения показателей экономической эффективности будет принято решение о разворачивании проекта на другие магазины сетей.

Система видеоаналитики полностью разработана в дирекции больших данных X5. Решение кастомизировано под каждую сеть, её ассортиментную матрицу и существующие особенности работы персонала.

Технология работает в зоне фруктов и овощей, а также в наиболее оборачиваемых категориях (например, молочной). Компьютерное зрение в режиме реального времени распознает объекты различных классов, а также фиксирует их отсутствие. В случае отклонения от целевых параметров происходит автоматическое оповещение персонала магазина. Руководство сети получает агрегированную информацию о работе магазинов в виде отчетов. Все данные сохраняются для целей последующей аналитики.

В отделе фруктов и овощей искусственный интеллект способен не только анализировать пустоты в целом, но и определять наличие или отсутствие отдельных товаров на полках и в ящиках, а также фиксировать нарушения внешнего вида зоны. За счёт использования современных аналитических алгоритмов и выбора оптимальных мест расположения камер система позволяет минимизировать влияние факторов, мешающих обзору камер. Решение в автоматическом режиме фиксирует подходы сотрудников к полке, в том числе сводит информацию для определения оптимальных временных затрат, необходимых для поддержания доступности товара близкой к 100%. Это способствует эффективному планированию нагрузки на персонал.