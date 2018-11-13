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X5 Retail Group запустит сервис для закупок юридических лиц

Компания X5 Retail Group запустит сервис для закупок юридических лиц на базе интернет-магазина «Перекресток», сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию из годового отчета компании.

«Перекресток» занимается онлайн-продажами с 2017 года, пока охвачены Москва и Санкт-Петербург. Выручка всех «Перекрестков» за год увеличилась на 23% до 231 млрд рублей, доля онлайн-продаж — 0,5%. В 2019 году Х5 планирует достичь доли онлайн-продаж в размере 1,5%.

Основной конкурент в новом сервисе для Х5 Retail Group немецкая сеть Metro Cash&Carry. Онлайн-магазин, специализирующийся на закупках для офисов она запустила еще пять лет тому назад, а в 2018 году подключилась к работе с рестораторами.

В торговых центрах Metro открылись специальные «депо» с наиболее популярными среди подобных покупателей товарами: свежей рыбой, птицей, мясом, овощами и фруктами, большие упаковки соусов, молочной продукции и прочего.

«Сейчас мы можем осуществлять максимум 3500 заказов в день, в декабре обработали около 3000. В 2019 г. планируем открыть еще два dark store. Хотим, чтобы у нас были возможности доставлять не меньше 7000 заказов в день», — комментирует Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5.

Также «Перекресток-онлайн» хочет расширить ассортимент, добавив в него корма для животных, товары для детей, косметику и алкоголь. Напомним, ранее X5 Retail Group и PickPoint сообщили о намерении установить постаматы в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Автор: Анна
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