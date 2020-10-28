+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

X5 Retail Group займется доставкой еды из ресторанов

Компания X5 Retail Group, которой принадлежат сети супермаркетов «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», займется доставкой еды из ресторанов. Сервис заработает в 2021 году, рассказал Financial Times главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Сервис создадут на базе уже существующего приложения «Около», которое осуществляет экспресс-доставку из магазинов X5 Retail Group. Оно было запущено в октябре 2020 года и работает в нескольких районах Москвы.

«Называйте это экосистемой или не называйте, но мы будем использовать это, чтобы создавать услуги, которые помогут нам привлекать больше клиентов, следить за ними на каждом этапе пути и максимально монетизировать», — прокомментировал в интервью Financial Times CEO X5 Retail Игорь Шехтерман.

В компании пообещали, что комиссия, взимаемая с ресторанов, будет ниже, чем у «Яндекс.Еды» и Delivery Club.

Шехтерман добавил, что X5 Retail Group планирует собирать и использовать данные о клиентах в единой учетной записи, которая станет основой для будущей системы лояльности по образцу Amazon Prime. Также компания намерена создать новую линию дисконтных магазинов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 октября / Комментарии
«Яндекс.Лавка» запускает доставку с помощью «Ровера»

«Яндекс.Лавка» запускает доставку с помощью «Ровера»

В сервисе «Яндекс.Лавка» скоро будут работать автономные роботы-курьеры. Компания планирует запустить робота «Ровер» для доставки продуктов и товаров в Москве. Об этом сообщил глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко на своей странице в Facebook.

далее →

22 октября / Комментарии
Ситимобил и Delivery Club запустили доставку из сети магазинов «Азбука вкуса»

Ситимобил и Delivery Club запустили доставку из сети магазинов «Азбука вкуса»

Агрегатор такси Ситимобил и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку из сети магазинов «Азбука вкуса». Заказы будут выполнять как курьеры Delivery Club, так и водители, подключенные к сервису Ситимобил. Это позволит расширить операционные возможности бизнеса: увеличить радиус доставки из магазинов и сократить ее время.

далее →

22 октября / Комментарии
PIM Solutions выпускает «коробочное решение» по оптимизации логистики

PIM Solutions выпускает «коробочное решение» по оптимизации логистики

В PIM Solutions (ex. PimPay) разработали новый сервис PIM.Tracking и объединили его с остальными сервисами по управлению логистикой. Получилось «коробочное решение» — «Центр Управления Посылками».

далее →

21 октября / Комментарии
Региональные продавцы AliExpress смогут воспользоваться новыми услугами по доставке заказов

Региональные продавцы AliExpress смогут воспользоваться новыми услугами по доставке заказов

В преддверии крупнейшей распродажи года – Всемирного дня шоппинга 11 ноября – AliExpress Россия и ИТ-логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) расширяют географию услуг дропшиппинга и бизнес-пикапа (отправки и сортировки заказов компанией «Цайняо» и ее партнерами): теперь эти услуги доступны продавцам из более чем 800 населенных пунктов России.

далее →

21 октября / Комментарии
Почта России выделяет финтех в отдельное направление бизнеса

Почта России выделяет финтех в отдельное направление бизнеса

Почта России займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, которое возглавит Алена Бочарова. Новый блок будет отвечать за развитие финансовых технологий внутри компании и создание финансовых продуктов и сервисов для клиентов Почты, выстраивать отношения с финансовыми партнерами.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!