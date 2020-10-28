X5 Retail Group займется доставкой еды из ресторанов

Компания X5 Retail Group, которой принадлежат сети супермаркетов «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», займется доставкой еды из ресторанов. Сервис заработает в 2021 году, рассказал Financial Times главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Сервис создадут на базе уже существующего приложения «Около», которое осуществляет экспресс-доставку из магазинов X5 Retail Group. Оно было запущено в октябре 2020 года и работает в нескольких районах Москвы.

«Называйте это экосистемой или не называйте, но мы будем использовать это, чтобы создавать услуги, которые помогут нам привлекать больше клиентов, следить за ними на каждом этапе пути и максимально монетизировать», — прокомментировал в интервью Financial Times CEO X5 Retail Игорь Шехтерман.

В компании пообещали, что комиссия, взимаемая с ресторанов, будет ниже, чем у «Яндекс.Еды» и Delivery Club.

Шехтерман добавил, что X5 Retail Group планирует собирать и использовать данные о клиентах в единой учетной записи, которая станет основой для будущей системы лояльности по образцу Amazon Prime. Также компания намерена создать новую линию дисконтных магазинов.