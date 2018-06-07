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X5 внедрила «Всевидящее око»

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X5 протестировала технологии видеоаналитики и компьютерного зрения, работающих на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта. «Всевидящее око» в десятки раз ускоряет контроль планограмм, сокращает на 10% количество людей, уходящих из магазина без покупок, и на 20% — потери магазинов. Эти улучшения положительно влияют на товарооборот, особенно если работают в режиме реального времени.

С помощью различных технологий контролировалась правильность выкладки и количество товаров на полке, отслеживалось количество людей в очередях, определялись самые посещаемые отделы в магазинах, а также распознавались лица покупателей, пол, возраст и настроение покупателей. В результате X5 выбрала самые рентабельные способы применения видеоаналитики: контроль наличия и правильности выкладки товаров на полках, оценка количества людей в очередях и предотвращение краж в магазинах.

В частности, технология резидента ИТ-кластера «Сколково» Intelligence Retail показала точность на уровне 93.7% в распознавании товаров на полках. Эту разработку протестировали в пяти супермаркетах «Перекресток» московского региона. В случае нехватки продукции сотрудники получали сигнал о необходимости добавить товар. За время пилота технология научилась распознавать около 1500 товаров. Аналогичную технологию тестировали в торговой сети «Пятерочка». Продажи товаров, которые участвовали в тестировании, выросли, что показало, насколько видео- и фотоконтроль выкладки эффективен.

Кроме этого видеоаналитика помогла улучшить качество обслуживания на кассах. В гипермаркетах «Карусель» уже приступили к внедрению, а в 20 московских супермаркетах «Перекресток» продолжают испытывать технологию, определяющую количество покупателей в очереди. Когда она фиксирует, что более пяти человек стоят в очереди, руководству магазина поступает уведомление о необходимости открыть дополнительную кассу.

Также Х5 протестировала разработки, определяющие наиболее посещаемые зоны в магазине, эмоции, пол и возраст покупателей, а также несколько разработок, которые помогли вдвое снизить количество краж в магазинах.

В этом году X5 расширит тестирование некоторых технологий на десятки магазинов, интегрировав компьютерное зрение в реальные бизнес-процессы и ИТ-системы. По предварительным оценкам, уже сегодня видеоаналитика и компьютерное зрение могут принести выгоду примерно 60% наших магазинов.

Компании и сервисы: Карусель, Пятерочка, Перекресток
Автор: Анна
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