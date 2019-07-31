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X5 выбрала победителей конкурса стартапов в Израиле

X5 Retail Group подвела итоги конкурса стартапов X5 Retail-Tech Challenge, который проводился совместно с Торгово-Промышленной палатой Израиля-России (IRCC). Победители были определены международным экспертным жюри в серии очных встреч с участниками.

В рамках конкурса Х5 получила около 80 заявок от стартапов, включающих разработки в ключевых направлениях цифровизации ритейла: потребительский опыт, операции в магазинах, цепочка поставок и свежесть продуктов, бэк-офис. Победителями конкурса стали четыре компании, предложившие инновационные решения в анализе потребительского поведения (Anagog), контроле срока годности на основе химических меток (Evigence), контроле качества и сроков хранения товаров (Varcode и Tarritech). Стартап Anagog занял первое место и получил возможность в сентябре 2019 года поехать в Москву для расширенной презентации проекта и проведения POC (proof of concept) с использованием инвестиций и инфраструктуры Х5. Решение Anagog позволяет составлять профиль покупателя на основе мобильных данных при сохранении анонимности, на основе которых возможно формировать качественные персональные предложения.

В жюри X5 Retail-Tech Challenge вошли эксперты Х5, IRCC, Nielsen и ведущие консультанты Израиля в сфере инноваций. Четыре лидера получили доступ к инвестиционным возможностям от Nielsen Investment Fund в размере 2 млн долларов, а также бесплатным консультациям от ведущих юридических и стратегических консультантов Израиля.

10 финалистов представили свои презентации технологий и прошли многофакторную оценку 14 судей. В рамках конкурса были предложены проектные решения по обучению сотрудников на мобильной платформе, indoor-навигации на базе магнитометрии, формированию плана магазина с помощью искусственного интеллекта, улучшению покупательского опыта и навигации, контролю качества и транспортировки товаров.

«За последние два года X5 отсмотрела несколько сотен инновационных решений, из которых более 14 уже реализовaны или реализуются в настоящее время. Мы активно работаем с российскими стартапами, однако мировой опыт предоставляет еще больше возможностей в поиске измеримых технологий, готовых к внедрению и коммерчески оправданных, — говорит Иван Мельник, директор по инновациям X5 Retail Group. — Наша задача — оптимизировать бизнес-процессы, добиться их максимальной автоматизации для повышения эффективности и сокращения затрат. Конкурс X5 Retail-Tech Challenge позволил нам найти полезные и применимые решения в сфере потребительского опыта и контроля качества наших товаров».

Международная скаутинговая программа Х5 активно развивается: помимо Израиля, отбор технологических стартапов проходит в Эстонии, Латвии и Литве. До конца года запланированы проекты в СНГ, Азии и Европе, в том числе в Сингапуре, Японии, Китае, Испании и Германии. Выход Х5 на зарубежные рынки для мониторинга инноваций позволит привнести новый опыт технологических стартапов в российский ритейл.

Автор: Анна
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