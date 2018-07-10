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Xiaomi не объявлял о прекращении выпуска смартфонов

Китайский производитель Xiaomi не объявлял о прекращении выпуска смартфонов под своим брендом. Ранее об этом сообщили федеральные издания со ссылкой на профильный ресурс XiaomiToday. Однако первоисточника новости так и не удалось найти.

Речь в этих новостях идёт о том, что Xiaomi прекратит выпускать смартфоны под собственным брендом и заменит его на название Pocophone.

В то же время, известно, что китайская компания подала заявку на регистрацию в Евросоюзе бренда Pocophone ещё 23 мая 2018 года. В июне же в базе данных тайваньского сертификационного бюро NCC появилась информация об устройстве Pocophone M1805E10A.

На самом деле новые смартфоны от компании Xiaomi, которые будут выпускаться под брендом Pocophone, станут, вероятно, эксклюзивом лишь для нескольких стран мира, а именно — для нескольких регионов Европы и США. Своего рода суббренд для определенной категории гаджетов.

Несколько лет назад схожим образом поступила компания Huawei, которая специально для международного рынка создала телефоны под брендом Honor. Скорее всего, китайская Xiaomi решила использовать такую же бизнес-стратегию, при которой фирменные мобильные устройства будут выпускаться сразу под двумя торговыми знаками, в том числе Pocophone.

Ранее стало известно, что Xiaomi провела не совсем удачное IPO на Гонконгской бирже. В результате размещения акций компанию оценили в $54 млрд. Это оказалось значительно ниже изначальной оценки в $100 млрд.

Автор: Анна
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