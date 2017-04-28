+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Xiaomi откроет 20 фирменных магазинов в разных городах страны

Xiaomi работает над расширением сети фирменных магазинов на территории России. Всего по замыслу производителя в этом году планируется открыть 20 новых павильонов в разных городах страны. Об этом изданию «Ведомости» рассказал старший вице-президент компании Ван Сян.

По словам топ-менеджера, в первую очередь магазины с логотипом «Mi» будут появляться в крупных городах. Для регионов с населением поменьше предусмотрен проект так называемых корнеров формата shop-in-shop. Для этого руководство компании ведет переговоры с несколькими российскими ритейлерами.

Бюджет, выделенный на открытие каждого магазина, отмечают «Ведомости», составит не менее 4-5 миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от географии размещения и ряда прочих особенностей места. Так, аренда помещения в торговом центре обойдется компании дешевле, чем открытие павильона на улице.

Развитием фирменной розницы Xiaomi, как и в прошлом, будет заниматься ее официальный представитель – компания RDC Group, которую производитель уже наделил соответствующими полномочиями. При этом контроль за открытием, а также работой магазинов будет осуществляться из Китая.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

27 апреля / Комментарии
Alibaba запускает в России платёжный сервис Alipay

Alibaba запускает в России платёжный сервис Alipay

Alibaba Group запускает в России собственный платёжный сервис Alipay. Первыми партнёрами Alipay в офлайне в России станут Модульбанк и сеть продаже янтаря «Янтарь России». На сегодняшний день через Alipay принимают более 100 000 торговых организаций за границами Китая.

далее →

25 апреля / Комментарии
Ашан открыл первый гипермаркет в России, спроектированный с помощью очков дополненной реальности

Ашан открыл первый гипермаркет в России, спроектированный с помощью очков дополненной реальности

«Ашан Пролетарский» стал 307-м магазином компании «Ашан Россия» и первым гипермаркетом на российском рынке, спроектированным с использованием устройств Microsoft HoloLens.

далее →

24 апреля / Комментарии
Meizu открыл в Москве первый фирменный магазин

Meizu открыл в Москве первый фирменный магазин

Производитель смартфонов Meizu открыл в Москве свой новый флагманский магазин. Торжественное мероприятие прошло 22 апреля в ТЦ «Гагаринский».

далее →

19 апреля / Комментарии
Самые популярные товары на Пасху

Самые популярные товары на Пасху

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян в преддверии и на Пасху, а также определили города, жители которых чаще остальных приобретают неотъемлемые атрибуты праздника – яйца и куличи.

далее →

19 апреля / Комментарии
Результаты развития «М.видео» за первый квартал 2017 года

Результаты развития «М.видео» за первый квартал 2017 года

ПАО «М.видео», крупнейший по выручке российский продавец электроники и бытовой техники, объявляет неаудированные показатели продаж и эффективности работы сети, а также результаты развития за первый квартал 2017 года.

далее →

Shopolog

Поиск

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!