Xiaomi откроет 20 фирменных магазинов в разных городах страны

Xiaomi работает над расширением сети фирменных магазинов на территории России. Всего по замыслу производителя в этом году планируется открыть 20 новых павильонов в разных городах страны. Об этом изданию «Ведомости» рассказал старший вице-президент компании Ван Сян.

По словам топ-менеджера, в первую очередь магазины с логотипом «Mi» будут появляться в крупных городах. Для регионов с населением поменьше предусмотрен проект так называемых корнеров формата shop-in-shop. Для этого руководство компании ведет переговоры с несколькими российскими ритейлерами.

Бюджет, выделенный на открытие каждого магазина, отмечают «Ведомости», составит не менее 4-5 миллионов рублей. Окончательная цена будет зависеть от географии размещения и ряда прочих особенностей места. Так, аренда помещения в торговом центре обойдется компании дешевле, чем открытие павильона на улице.

Развитием фирменной розницы Xiaomi, как и в прошлом, будет заниматься ее официальный представитель – компания RDC Group, которую производитель уже наделил соответствующими полномочиями. При этом контроль за открытием, а также работой магазинов будет осуществляться из Китая.